6 tác dụng bất ngờ của quả việt quất

Tại sao? Bởi vì quả việt quất chứa đầy chất chống oxy hóa có thể vô cùng có lợi cho sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn.

Quả việt quất có thể chăm sóc trái tim, cơ thể và thậm chí cả trí óc của bạn theo những cách mà bạn có thể không ngờ được!

Dưới đây là một số tác dụng bí mật của việc ăn quả việt quất mà bạn có thể không nhận ra.

Đây cũng là lý do bạn nên kết hợp quả việt quất vào chế độ ăn uống của mình một cách thường xuyên, theo Eat This, Not That!

1. Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Quả việt quất là một nguồn tuyệt vời của polyphenol, một loại chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Quả việt quất đặc biệt chứa anthocyanins, đã được chứng minh trong các nghiên cứu để cải thiện sức khỏe của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các anthocyanins là thứ mang lại cho quả việt quất màu xanh đậm.

2. Làm giảm huyết áp của bạn

Theo Harvard Health, anthocyanins cũng có thể giúp giảm huyết áp.

Có huyết áp thấp hơn sẽ giúp ích cho sức khỏe tim mạch của bạn và giảm nguy cơ tổng thể của bệnh tim mạch.

3. Làm giảm cholesterol của bạn

Các anthocyanins lại xuất hiện! Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này có khả năng chống viêm và có thể giúp giảm cholesterol "xấu" LDL, theo Nutrients.

Điều này, một lần nữa, có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch tổng thể của bạn.





4. Giúp bạn sống thọ hơn

Các chất chống oxy hóa trong quả việt quất cũng đã được chứng minh là có đặc tính chống lão hóa.

Một nghiên cứu được xuất bản bởi Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho biết chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể bạn.

Các gốc tự do là nguyên nhân gây ra stress oxy hóa, có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính như ung thư hoặc bệnh tim.

5. Giúp duy trì cân nặng

Cùng với việc cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp bạn sống thọ hơn, quả việt quất cũng đã được chứng minh là giúp duy trì cân nặng tổng thể và thậm chí còn được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo một nghiên cứu được tạp chí Advances in Nutrition công bố.

Đặc biệt, quả việt quất rất giàu chất xơ, giúp ích cho quá trình tiêu hóa của cơ thể, sức khỏe đường ruột và thậm chí là giảm cân.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một cốc quả việt quất chứa 3,6 gram chất xơ, chiếm 12% đến 14% lượng chất xơ được khuyến nghị hằng ngày của bạn, theo Eat This, Not That!

6. Giúp trí não của bạn nhạy bén hơn

Quả việt quất có thể giúp ích cho tim của bạn, có thể giúp trọng lượng của cơ thể bạn, và thậm chí có thể giúp ích cho chức năng nhận thức của bạn.

Theo một nghiên cứu, tiêu thụ quả việt quất thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện trí nhớ và sự chú ý vào công việc.

Thêm vào đó, một bài báo được xuất bản bởi Trạm Thí nghiệm Nông nghiệp New Jersey thông qua Đại học Rutgers nói rằng quả việt quất giúp tăng lưu lượng máu tổng thể lên não, theo Eat This, Not That!

Khi bạn bị tắc nghẽn động mạch và lưu lượng máu đến não chậm hơn, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ do mạch máu.