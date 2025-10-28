6 tháng đầu năm, Hà Nội xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 834 triệu USD

Hơn 30 sản phẩm nông sản xuất khẩu ra thế giới

Từ năm 2021 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển thị trường, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông - lâm - thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của doanh nghiệp được quảng bá tại hội chợ ở Đức ẢNH: NGUYỄN MAI

Đối với hoạt động phát triển thị trường phục vụ xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay, giai đoạn trên, cơ quan này đã kết nối nguồn nguyên liệu, thông tin về yêu cầu kỹ thuật, nhu cầu, thị hiếu của các thị trường xuất khẩu cho hơn 250 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu nông - lâm - thủy sản trên địa bàn Hà Nội. Các cơ sở được kết nối tăng đều hàng năm. Đa số các doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Nội đặt nhà máy trên địa bàn.

Từ năm 2021 đến nay, các cơ sở đã xuất khẩu hơn 30 sản phẩm chính, như: quế, hồi, gia vị, chè xanh, chè đen, cà phê, gạo, rau, củ, quả, trái cây… đến hơn 20 nước.

Theo thống kê của Chi cục thống kê Hà Nội, năm 2024, xuất khẩu nông - lâm sản của Hà Nội đạt hơn 2 tỉ USD, trong đó nông sản hơn 1,5 tỉ USD (tăng hơn 34,9% so với cùng kỳ 2023, tăng 45% so với năm 2022). Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hà Nội xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 834 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với hoạt động phát triển thị trường phục vụ tiêu thụ thị trường trong nước, Sở Nông nghiệp và môi trường Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất với tiêu thục; tổ chức các sự kiện tuần lễ, phiên chợ, diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; kết nối doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển chế biến, liên kết vùng tạo chuỗi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Hiện, thực phẩm chế biến, làm sẵn, ăn liền ở các kênh bán lẻ hiện đại được nhiều người tin dùng, do tính tiện dụng, chất lượng bảo đảm, giá thành hợp lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thống kê, hiện Hà Nội có 29 hệ thống trung tâm thương mại, 130 siêu thị, 455 chợ (trong đó có 2 chợ đầu mối nông sản và 5 chợ có tính chất đầu mối), 2.000 cửa hàng tiện lợi và hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa, hơn 400 sàn thương mại điện tử…

Duy trì truy xuất nguồn gốc nông sản

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tham mưu triển khai hiệu quả chương trình phối hợp về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông - lâm - thủy sản và giao thương giữa Hà Nội với các địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng tham mưu các địa phương duy trì và hỗ trợ phát triển 1.327 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Hà Nội, trong đó Hà Nội đã duy trì, phát triển 170 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại chợ gia cầm Hà Vĩ ẢNH: HƯƠNG GIANG

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ duy trì vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản thực phẩm. Hiện hệ thống này đã cấp tài khoản tham gia cho 3.044 cơ sở chế biến, sơ chế, đóng gói nông - lâm - thủy sản với 11.758 bộ mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm lên hệ thống.

Cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng duy trì cung cấp thông tin kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản trên ứng dụng "công dân thủ đô số" iHanoi và hệ thống đã sẵn sàng kết nối vào hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia và hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và môi trường.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội