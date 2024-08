6 tháng đầu năm, TP.Thủ Đức xảy ra 31 vụ cháy, thiệt hại 2,6 tỉ đồng

Ngày 4.8, Công an TP.Thủ Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xảy ra 31 vụ cháy, làm 1 người tử vong, thiệt hại về tài sản ước tính gần 2,6 tỉ đồng và 1 vụ nổ bình gas mini tại nhà dân khiến 1 người bị thương nặng.

Ngoài ra, Công an TP.Thủ Đức đã trực tiếp tổ chức 8 vụ cứu nạn, cứu hộ và tham gia xử lý 5 tin báo liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Công an TP.Thủ Đức tổ chức dập lửa trong vụ cháy nhà xưởng TRẦN DUY KHÁNH

Thời gian tới, để phòng chống cháy nổ, Công an TP.Thủ Đức ban hành 4 kế hoạch tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong đó, tập trung kiểm tra đối với các loại hình cơ sở chợ, trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích… Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook...

Trong những cao điểm như: lễ, tết, mùa khô thì Công an TP.Thủ Đức đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến 100% chủ nhà cho thuê trọ và người thuê trọ liên quan đến giải pháp thoát nạn an toàn, hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị. Nâng cao trách nhiệm thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở để người dân biết, giám sát thực hiện. Công an TP.Thủ Đức đã chủ động xây dựng các phương án xử lý, thoát nạn cụ thể ở các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.