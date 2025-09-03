6 ứng viên đảng cực hữu AfD của Đức liên tiếp qua đời trước bầu cử

Lãnh đạo AfD Alice Weidel ẢNH: AFP

Sáu thành viên đảng cánh hữu AfD của Đức đã qua đời cách nhau chỉ vài tuần, làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu dù chính quyền đảm bảo rằng không có hành vi phạm pháp nào xảy ra.

Các vụ tử vong liên tiếp này xảy ra tại Nordrhein-Westfalen, bang đông dân nhất nước Đức, vài tuần trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương nên gây ra sự hỗn loạn và lan truyền tin đồn trên mạng, theo trang News.com.au ngày 3.9.

Bốn ứng viên AfD đã qua đời, gồm các ứng viên Ralph Lange, Wolfgang Klinger, Wolfgang Seitz và Stefan Berendes, khiến các lá phiếu phải được in lại trước cuộc bỏ phiếu ngày 14.9.

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng hai ứng viên dự bị của AfD là René Herford và Patrick Tietze cũng đã qua đời.

Cảnh sát Đức và Bộ Nội vụ bang Nordrhein-Westfalen cho biết không có bằng chứng nào cho thấy có hành vi phạm tội trong mọi trường hợp, nguyên nhân của hầu hết các trường hợp tử vong đã được xác định.

Tờ Politico dẫn lời một phát ngôn viên của AfD cho biết ông Lange (66 tuổi) và ông Klinger (71 tuổi) đều có các vấn đề về sức khỏe từ trước. Cảnh sát cho biết 2 người này chết vì các nguyên nhân tự nhiên và không có cuộc điều tra nào được tiến hành.

Ông Seitz (59 tuổi) cũng có vấn đề về sức khỏe và bị đau tim. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với trường hợp này như thường lệ vì nguyên nhân ban đầu chưa rõ ràng.

Ứng viên Berendes (59 tuổi) tử vong vì nguyên nhân tự nhiên. Cảnh sát nói với tờ Die Welt rằng không có dấu hiệu nào cho thấy có sự can thiệp từ bên ngoài nên sẽ không tiến hành điều tra thêm.

Với hai ứng viên dự bị, ông Herford bị bệnh gan từ trước và qua đời vì suy thận, trong khi ông Tietze tự tử, theo Politico.

Bộ Nội vụ Đức chỉ ra rằng không chỉ có ứng viên AfD qua đời trước bầu cử. Ứng viên Eleonore Jüssen (71 tuổi) của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và ứng viên Kark Reger của đảng Xanh cũng qua đời hồi tháng trước.

Nghi vấn

Tuy nhiên, những cái chết của các ứng viên AfD vẫn gây ra nhiều nghi vấn.

Hôm 3.18, lãnh đạo AfD Alice Weidel đã chia sẻ một bài đăng trên X từ nhà kinh tế Stefan Homburg, một người ủng hộ đảng, mô tả cụm này là "gần như không thể về mặt thống kê".

"Bốn ứng viên AfD đã qua đời", bà Weidel viết.

Tỉ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, người ủng hộ chính sách chống nhập cư của AfD, đã giúp bài đăng của ông Homburg gây thêm sự chú ý, khi bình luận "hoặc là Đức bỏ phiếu cho AfD, hoặc là nước Đức sẽ sụp đổ".

Phó lãnh đạo Kay Gottschalk của đảng AfD tại bang Nordrhein-Westfalen kêu gọi điều tra các trường hợp tử vong "mà không ngay lập tức đi vào thuyết âm mưu".

AfD, đảng có chiến dịch phản đối mạnh mẽ vấn đề nhập cư, đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ ở Đức và trở thành đảng lớn thứ hai của nước này trong cuộc bầu cử tháng 2, khi Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) trở lại nắm quyền thông qua liên minh với SPD.