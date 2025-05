60 tấn giá đỗ 'ngậm' chất kích thích đã tiêu thụ ra thị trường

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân (42 tuổi, trú tại P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ Nguyễn Văn Tân (áo kẻ) ẢNH: CACC

Trước đó, tại cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tân, lực lượng công an phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn giá đỗ từ 1 - 4 ngày tuổi. Cùng đó là nhiều dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá đỗ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1.2025 đến khi bị phát hiện, ông Tân sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ. Đây là loại chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 500 kg giá đỗ. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 60 tấn giá "ngậm" chất kích thích tăng trưởng.

Theo quy định tại bộ luật Hình sự năm 2015, người nào phạm tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt tiền 50 - 200 triệu đồng, hoặc phạt tù thấp nhất 1 năm, cao nhất đến 20 năm.