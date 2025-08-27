600 đại biểu sẽ dự hội thảo về vai trò của thông tin khoa học công nghệ

Hội thảo "Vai trò của thông tin khoa học công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội" sẽ diễn ra tại Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: ĐHQG-HCM

Hội thảo "Vai trò của thông tin khoa học công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội" dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Thông tin khoa học và Công nghệ Việt Nam, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ diễn ra vào chiều 29.8.

Hội thảo do Tạp chí Một Thế Giới cùng ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện dự kiến thu hút khoảng 600 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, trường ĐH, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, với tinh thần đưa thông tin khoa học và công nghệ vào cuộc sống, hội thảo lần này có sự đăng ký tham dự của gần 100 cán bộ phụ trách khoa học, công nghệ, thông tin tại các xã, phường trên địa bàn TP.HCM sau khi sáp nhập và sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung chính trong hội thảo là tăng cường nhận thức về vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời góp ý xây dựng chính sách, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng và quản lý thông tin khoa học, công nghệ. Trong đó, một nội dung đặc biệt quan trọng là làm rõ vai trò của thông tin khoa học và công nghệ như một động lực đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng Nghị quyết số 57.

Hội thảo sẽ có nhiều tham luận như: Vai trò quan trọng của thông tin khoa học và công nghệ trong sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng, phát triển đất nước nói chung; Xây dựng hệ sinh thái thông tin khoa học và công nghệ cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số ở Việt Nam; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – động lực đột phá cho Việt Nam trong kỷ nguyên số; Vai trò của blockchain và tài sản số; Ứng dụng thanh toán không tiền mặt trong vận hành hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM (metro Bến Thành-Suối Tiên); Những công nghệ chiến lược của kỷ nguyên vươn mình; Nhu cầu và hiện trạng thông tin khoa học và công nghệ đối với cộng đồng doanh nghiệp, trường ĐH, viện nghiên cứu…

Hội thảo mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy kết nối các nguồn lực thông tin, dữ liệu quốc tế: Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, Springer Nature và các nguồn dữ liệu quốc tế khác; đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: AI và khoa học dữ liệu (AI, Machine Learning, Big Data), công nghệ bán dẫn và vi mạch, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng xanh và công nghệ lưu trữ, kinh tế số và nhân văn số (Digital Humanities)…

Hội thảo chuyên sâu về vai trò của thông tin khoa học và công nghệ có quy mô được tổ chức lần này càng có ý nghĩa khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.