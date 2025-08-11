600 quả dưa hấu giá hơn 200 triệu đồng bị trộm trong đêm

Người trồng dưa hấu đã gọi đường dây nóng 110 vào khoảng 7 giờ ngày 9.8 (giờ Nhật Bản) và báo rằng những quả dưa hấu chuẩn bị thu hoạch của họ đã biến mất, theo trang tin Japan Today dẫn lại thông tin từ tờ Sankei Shimbun. Khoảng 600 quả dưa hấu bị trộm được định giá 1,2 triệu yên (hơn 213 triệu đồng).

Cảnh sát ở Nhật đang kêu gọi người trồng rau củ lắp đặt camera an ninh và dựng hàng rào có cảm biến để ngăn chặn tình trạng trộm cắp Ảnh: Chụp màn hình Tohokukanko.jp

Cảnh sát cho hay chủ vườn dưa hấu nói với họ rằng không có gì bất thường khi ông rời khỏi cánh đồng dưa lúc 11 giờ ngày 8.8. Vì cánh đồng trồng dưa hấu hướng ra đường, cảnh sát tin rằng những quả dưa hấu bị đánh cắp đã được chất lên xe tải và chở đi trong đêm.

Cảnh sát đang kêu gọi người trồng rau củ lắp đặt camera an ninh và dựng hàng rào, rào chắn có cảm biến xung quanh vườn cây ăn quả và ruộng của họ để ngăn chặn tình trạng trộm cắp.

Trước đó, vào tháng 5.2024, Japan Today đã đưa tin khoảng 500 quả dưa lưới đỏ chuẩn bị thu hoạch đã bị đánh cắp khỏi một nhà kính ở thành phố Hokota thuộc tỉnh Ibaraki của Nhật Bản.

Theo cảnh sát, người trồng dưa 76 tuổi đã gọi đến số 110 vào khoảng 9 giờ ngày 15.5.2024 và báo rằng dưa lưới của ông đã bị đánh cắp, theo Japan Today dẫn lại thông tin từ Đài NHK. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện các dây dưa bên trong nhà kính đã bị cắt và khoảng 500 quả dưa lưới đã bị lấy đi.

Đó là vụ trộm dưa lưới thứ 3 trong thời gian từ tháng 1-5.2024 tại thành phố Hokota, một trong những vùng trồng dưa lưới hàng đầu ở Nhật Bản. Trong tháng 4.2024, một nông dân khác trong thành phố Hokota cũng bị mất trộm khoảng 600 quả dưa, theo Japan Today.