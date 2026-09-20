6.000 khối rác trôi dạt vào bãi biển Sầm Sơn

Sáng 20.9, hàng trăm người đã được chính quyền phường Sầm Sơn huy động ra thu gom, vận chuyển rác, củi trên bãi biển đi xử lý. Dự kiến ít nhất 2 ngày nữa bãi biển Sầm Sơn - bãi biển đẹp nhất miền Bắc này mới trở lại bình thường.

Trưa 17.9, rác, củi lụt ồ ạt theo dòng nước lũ từ sông Mã đổ ra cửa Lạch Hới rồi trôi dạt vào bãi biển Sầm Sơn (ảnh chụp sáng ngày 18.9) ẢNH: MINH HẢI

Sáng 20.9, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn phường Sầm Sơn đã được huy động dọn rác, củi trên bãi biển ẢNH: UBND PHƯỜNG SẦM SƠN

Hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng tham gia dọn rác, củi lụt ẢNH: UBND PHƯỜNG SẦM SƠN

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết số rác, củi trôi dạt vào bãi biển là khoảng 6.000 m3, và việc dọn dẹp rác đang gặp khó khăn do thủy triều lên ẢNH: MINH HẢI

Chính quyền địa phương phải huy động thêm máy xúc để gom rác thành từng đống, sau đó dùng xe ô tô chở đến khu vực bãi rác Trung Sơn (phường Sầm Sơn) để xử lý ẢNH: UBND PHƯỜNG SẦM SƠN

Trước đó, từ trưa ngày 17.9, do lũ lớn trên sông Mã mang theo rác, củi đổ ra biển rồi dạt vào bãi biển Sầm Sơn bịt kín cả đường tàu thuyền đi biển ẢNH: UBND PHƯỜNG SẦM SƠN

Bãi biển Sầm Sơn nằm liền phía nam cửa Lạch Hới - cửa biển nơi sông Mã đổ ra biển ẢNH: UBND PHƯỜNG SẦM SƠN

Tuổi trẻ Sầm Sơn chung tay làm sạch biển sau mưa lũ ẢNH: UBND PHƯỜNG SẦM SƠN



