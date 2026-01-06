62 ngày xuyên Việt, chàng trai gây ấn tượng với những bức ảnh đẹp như tranh

62 ngày xuyên Việt và những lần “né” bão

Khởi hành từ tháng 10, kết thúc vào đầu tháng 12, Nam chọn thời điểm không mấy “dễ chịu” để đi xuyên Việt, vì đây là những tháng cao điểm của mùa mưa bão. Suốt 62 ngày xuyên Việt, Nam liên tục đối mặt với thời tiết thất thường. Đáng chú ý, hành trình của Nam trải qua nhiều lần “né bão”. “Khi bắt đầu xuất phát, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lớn; vừa rời miền Trung, bão lại đổ bộ khu vực này. Khi mình đến Tây Nguyên, bão tan nhưng để lại lũ lụt, sạt lở, buộc mình phải thay đổi lịch trình và di chuyển nhanh hơn dự kiến”, Nam kể.

Xuất phát từ Hà Nội, ngày 3.10.2025, Nam bắt đầu hành trình phượt xuyên Việt ẢNH: NVCC

Bên cạnh thiên tai, Nam còn đối mặt với không ít rủi ro như: ngã xe, thủng lốp, gãy baga… “Có những lúc bất lực, nhất là khi máy ảnh hỏng, giống như mất đi một người bạn đồng hành. Nhưng rồi những sự cố tưởng chừng là trở ngại lại trở thành bài học về sự bình tĩnh và linh hoạt đối với mình”, Nam chia sẻ.

Những địa điểm mà Nam đi qua được anh chàng chụp lại đẹp như tranh vẽ ẢNH: NVCC

Nam check-in cùng hoa dã quỳ khi đến Đà Lạt ẢNH: NVCC

Đi nhiều, Nam nhận ra Việt Nam rộng lớn hơn những gì anh chàng từng hình dung. Trong ký ức của chàng trai trẻ, miền Trung hiện lên với cái nắng gắt và những cung đường ven biển đẹp đến nao lòng; miền Tây mưa nhiều, sông nước chằng chịt nhưng con người hiền hòa, chân chất; vùng đất Tây nguyên thì trầm mặc, đậm bản sắc văn hóa. Nam cũng đặt chân lên 5 hòn đảo: Lý Sơn, Bình Hưng, Phú Quý, Côn Đảo và Phú Quốc, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng.

Những bức ảnh check-in của chàng trai Hà Nội luôn có sự xuất hiện của chiếc nón lá ẢNH: NVCC

Cảnh vật hiện lên tuyệt đẹp qua những khung hình trong chuyến đi phượt của Nam ẢNH: NVCC

Điều khiến Nam nhớ nhất sau chuyến đi không phải là những khung hình phong cảnh, mà là con người anh chàng gặp trên đường. Những cuộc gặp chỉ thoáng qua nhưng để lại dư âm dài lâu. “Đó là người khuyết tật bán vé số, những cụ già tóc bạc vẫn mưu sinh, hay những đứa trẻ vùng quê không dép, không đồ chơi, tuổi thơ gắn với bùn đất và bờ suối. Những hình ảnh ấy khiến mình nhận ra mình may mắn hơn rất nhiều người. Chuyến đi này đã giúp mình mở rộng thế giới quan, nuôi dưỡng sự biết ơn và lòng trắc ẩn”, Nam chia sẻ.

"Bạn đồng hành" đặc biệt

Ngay từ khi lên kế hoạch, Nam đã xác định chuyến xuyên Việt của mình phải có một dấu ấn riêng. Từ suy nghĩ đó, chiếc nón lá vẽ hình cờ đỏ sao vàng được Nam mang theo như một vật bất ly thân, xuất hiện trong hầu hết các bức ảnh từ đất liền đến các hòn đảo xa bờ.

Những bức ảnh trong chuyến xuyên Việt đa số đều do Nam tự đặt máy, canh góc và bấm chụp ẢNH: NVCC

Nam check-in tại chợ nổi Cái Răng ẢNH: NVCC

Với Nam, chiếc nón không chỉ là đạo cụ chụp ảnh mà giống như một “người bạn đồng hành” suốt 62 ngày rong ruổi. Giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, hình ảnh chiếc nón lá giản dị mang theo màu cờ Tổ quốc tạo nên cảm giác rất đặc biệt, vừa gần gũi, vừa gợi lên tình yêu quê hương một cách tự nhiên. “Mỗi lần đặt chiếc nón vào khung hình, mình có cảm giác như đang mang theo một phần của đất nước trên hành trình này”, Nam chia sẻ.

Cảnh sắc thiên nhiên hiện lên vô cùng đẹp và hùng vĩ ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

Cũng chính từ biểu tượng ấy, loạt ảnh xuyên Việt của Nam tạo được dấu ấn thị giác rõ rệt. Nam cho biết phần lớn những bức ảnh trong chuyến đi đều do anh chàng tự chụp. Nam kiên nhẫn canh góc và chờ đúng khoảnh khắc để bấm máy. Với Nam, đó không phải là những bức ảnh “sống ảo”, mà là cách anh hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên.

Nam check-in tại Côn Đảo ẢNH: NVCC

Với Nam, chiếc nón lá giống như người bạn đồng hành có mặt mọi lúc trong chuyến đi lần này ẢNH: NVCC

Thông qua những khung hình ấy, Nam mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của đất nước cùng tinh thần dám đi, dám trải nghiệm và dám sống hết mình của người trẻ. "Thanh xuân không cho cơ hội quay lại lần hai, vì vậy hãy sống rực rỡ nhất có thể theo cách của riêng mình", Nam nói.

Hình ảnh những chiếc thuyền được Nam chụp từ trên cao bằng flycam ẢNH: NVCC

Nam check-in tại tượng đài Mẹ Thứ (Quảng Nam cũ) ẢNH: NVCC

Những khoảnh khắc được Nam chụp lại đẹp như một bức tranh ẢNH: NVCC

Nam cho biết sau chuyến đi này anh chàng học được cách bình tĩnh hơn trước sự cố, linh hoạt hơn trước hoàn cảnh và biết trân trọng những điều giản dị. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người dân địa phương, những mảnh đời mưu sinh ven đường hay những đứa trẻ ở vùng quê xa xôi đã để lại trong Nam nhiều suy ngẫm.

Dù gặp nhiều thử thách trên đường đi nhưng Nam đã "về đích" an toàn ẢNH: NVCC

“62 ngày đi xuyên Việt khép lại, với mình, đó giống như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành ở tuổi 25. Mình đã học được cách bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu mình và yêu đất nước mình hơn qua từng cung đường đã đi qua”, Nam bày tỏ.