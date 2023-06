'63 tỉnh, thành chỉ 11 giám đốc công an mang hàm thiếu tướng là không hơp lý’

Góp ý cho dự thảo luật Công an nhân dân sáng 2.6, đại biểu Phạm Văn Hòa thống nhất bổ sung 6 vị trí cấp tướng trong dự thảo luật gồm 1 cấp thượng tướng và 5 thiếu tướng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu mới của Bộ Công an.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) GIA HÂN

Tuy nhiên, đại biểu Hòa cũng đề nghị ban soạn thảo giải trình thêm số này có nằm trong tổng số hàm tướng mà cấp thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, dự thảo đề nghị hàm thiếu tướng không quá 162 người, gồm cục trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; giám đốc công an các tỉnh, thành phố T.Ư (số lượng không quá 11), phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư (số lượng không quá 3); phó cục trưởng, phó tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (gồm 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3).

Ngoài ra, phó cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (số lượng không quá 2); phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, TP.HCM (mỗi đơn vị không quá 3). Cán bộ biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng hoặc tương đương cũng được giữ hàm thiếu tướng.

Đánh giá về việc bổ sung 5 vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng lên 165 người (gồm chức danh hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân, 1 trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an), đại biểu Hòa không đồng ý việc bổ sung hàm thiếu tướng cho vị trí 2 phó cục trưởng.

63 tỉnh, thành, ngoài Hà Nội và TP.HCM mà chỉ có 11 đại tá giám đốc công an được mang hàm thiếu tướng là không hợp lý. Đề nghị cấp thẩm quyền cân nhắc. Đại biểu Phạm Văn Hòa

“Nên để 2 vị trí này cho giám đốc công an các địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Sau này số tỉnh, thành phố loại 1 tăng lên sẽ không có chỗ để nâng cấp hàm cho giám đốc công an tỉnh”, ông Hòa nói, và cho rằng, các vị trí thiếu tướng như dự thảo quy định là “quá nhiều”.

Trong khi giám đốc công an tỉnh, thành trong cả nước về chức vụ tương đương cục trưởng, phó cục trưởng, phó giám đốc công an 2 thành phố đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM có thể được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công an, mà chỉ mang hàm đại tá là không công bằng.

“63 tỉnh, thành, ngoài Hà Nội và TP.HCM mà chỉ có 11 đại tá giám đốc công an được mang hàm thiếu tướng là không hợp lý. Đề nghị cấp thẩm quyền cân nhắc”, đại biểu Hòa nêu.

Tán thành sự cần thiết sửa đổi luật Công an nhân dân, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho rằng, dự luật quy định thêm 6 vị trí cấp tướng, có 1 thượng tướng là công an biệt phái sang Quốc hội, 5 vị trí cấp hàm cao nhất là thiếu tướng, tổng số 205 hàm tướng, đúng với chủ trương của Bộ Chính trị.

Song, với các tỉnh loại 1 được quy định có trần cấp hàm thiếu tướng, thì giám đốc công an những thành phố trực thuộc các địa phương này cũng nên có hàm đại tá do địa bàn phức tạp.

Đồng ý với quy định tăng trần tuổi 62 với nam và 60 với nữ, theo từng vị trí, lĩnh vực khác nhau, song ông cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn lộ trình tăng tuổi. “Những người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ của ngành công an đóng góp rất lớn, đáng được giữ lại. Nhưng cũng cần bổ sung rõ bên cạnh nghiệp vụ giỏi, phải có tinh thần, thái độ phục vụ tốt và có tinh thần trách nhiệm cao”, đại biểu Tám đề xuất.