671 doanh nghiệp nhà nước nắm tài sản 5,6 triệu tỉ đồng

Sáng 15.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng với 68 doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu. Đây là cuộc làm việc thứ hai của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phải lớn mạnh hơn nữa ẢNH: NHẬT BẮC

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ trong thời gian ngắn, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Dù vậy, những khó khăn hiện nay vẫn chưa bằng những khó khăn mà Việt Nam từng đối mặt trước đây.

Yêu cầu phải giữ vững bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ, người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết phải tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025, tăng trưởng 2 con số những năm tới...

Trong đó, mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phải lớn mạnh hơn nữa, tham gia mạnh mẽ hơn vào thực hiện 3 đột phá chiến lược. Tập trung khai thác thị trường nội địa và tìm kiếm các thị trường mới, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta không chỉ có một động lực tăng trưởng hay một thị trường, một sản phẩm, một chuỗi cung ứng.

Thủ tướng lấy ví dụ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần tích cực hơn nữa trong triển khai sân bay Long Thành, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) tích cực hơn nữa trong xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành…

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, năm 2024, tổng tài sản của 671 doanh nghiệp Nhà nước (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) đạt trên 5,6 triệu tỉ đồng, tăng 45% so với năm 2023...

Để phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Bộ Tài chính đề xuất các cơ quan, doanh nghiệp cần đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng doanh nghiệp công nghệ trong nước triển khai các nhiệm vụ nội địa hóa các công nghệ nền tảng và các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số như Cloud, AI, BigData,…và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp này.

Đồng thời, xây dựng cơ chế cho doanh nghiệp tiếp cận các Quỹ đầu tư công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm… của nhà nước để có nguồn kinh phí triển khai thử nghiệm các công nghệ mới, đổi mới mô hình hoạt động với độ rủi ro cao.

Xây dựng cơ chế lương, thưởng theo từng đặc thù công việc và linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Phấn đấu đến năm 2045, tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển; tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến...