7 bước xử lý vết thương trong 24 giờ đầu hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, sẹo xấu





Một vết thương nhỏ thường được xử lý theo thói quen từ sát khuẩn, băng kín rồi chờ lành. Tuy nhiên, chăm sóc vết thương hiện nay không chỉ dừng ở việc làm sạch hay ngăn vi khuẩn xâm nhập. Xử lý vết thương đúng cách cần bắt đầu từ đánh giá tổn thương, kiểm soát chảy máu, làm sạch và lựa chọn phương pháp bảo vệ phù hợp, đặc biệt trong 24 giờ đầu.

Cách xử lý vết thương trong 24 giờ đầu

24 giờ đầu có vai trò như thế nào trong quá trình lành thương?

Ngay sau khi da bị tổn thương, cơ thể lập tức kích hoạt quá trình cầm máu và phản ứng viêm nhằm bảo vệ vùng bị thương, đồng thời khởi động quá trình sửa chữa mô. Đây cũng là thời điểm hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị gián đoạn, khiến vết thương dễ tiếp xúc với bụi bẩn, vi sinh vật và các tác động cơ học từ môi trường.

Vì vậy, những thao tác trong giai đoạn đầu không nên chỉ hướng đến mục tiêu "sát khuẩn". Làm sạch phù hợp, hạn chế tổn thương thứ phát và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi cũng là những yếu tố cần được cân nhắc.

Đặc biệt, nếu phản ứng viêm kéo dài, quá trình tái tạo mô có thể bị ảnh hưởng. Đây là lý do chăm sóc vết thương ngày càng chú trọng đến việc kiểm soát môi trường tại vùng tổn thương thay vì chỉ tập trung vào việc che phủ.

24 giờ đầu cần chú trọng đến việc kiểm soát môi trường tại vùng tổn thương

7 bước cần lưu ý khi xử lý vết thương tại nhà

Đánh giá mức độ tổn thương

Trước khi tự xử lý, cần xác định vết thương nông hay sâu, kích thước, vị trí, mức độ chảy máu và khả năng có dị vật.

Với vết thương sâu, chảy máu nhiều hoặc không kiểm soát được, có dị vật cắm sâu, vết cắn hoặc những tổn thương có nguy cơ ảnh hưởng đến cấu trúc bên dưới da, người bệnh cần được nhân viên y tế đánh giá.

Kiểm soát chảy máu

Dùng gạc sạch tạo áp lực trực tiếp lên vùng tổn thương là bước cơ bản để hỗ trợ cầm máu. Không nên liên tục nhấc gạc lên kiểm tra vì có thể làm gián đoạn quá trình hình thành cục máu đông. Nếu chảy máu vẫn tiếp diễn hoặc không thể kiểm soát, cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Làm sạch vết thương

Sau khi kiểm soát chảy máu, cần loại bỏ bụi bẩn và dị vật có thể nhìn thấy. Thao tác nên được thực hiện nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh lên mô đang tổn thương.

Đây cũng là bước cần phân biệt với sát khuẩn. Làm sạch nhằm loại bỏ chất bẩn và dịch tiết, trong khi việc kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn cần được thực hiện bằng phương pháp phù hợp với từng tình trạng vết thương.

Rửa vết thương bằng nước sạch

Lựa chọn cách bảo vệ phù hợp

Không phải mọi vết thương đều cần băng kín. Việc che phủ cần dựa trên vị trí, mức độ tổn thương, dịch tiết và nguy cơ tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Với những vết thương không cần băng kín, giải pháp tạo màng bảo vệ trên bề mặt có thể là một lựa chọn khác, giúp hạn chế tác động từ môi trường mà không phụ thuộc hoàn toàn vào băng gạc.

Theo dõi diễn biến của vết thương

Sưng, đỏ hoặc đau nhẹ có thể xuất hiện trong phản ứng viêm ban đầu. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tăng dần, kèm dịch tiết bất thường, vùng tổn thương nóng lên hoặc xuất hiện các biểu hiện toàn thân, người bị thương cần được đánh giá y tế.

Duy trì chăm sóc trong quá trình phục hồi

Khi vết thương đã ngừng chảy máu hoặc bắt đầu khô, quá trình lành thương vẫn chưa hoàn tất. Các tế bào tiếp tục tăng sinh, di chuyển và tái cấu trúc mô để phục hồi vùng tổn thương. Do đó, việc chăm sóc không nên dừng lại ngay khi bề mặt vết thương có vẻ đã khép.

Hạn chế tác động làm gián đoạn lành thương

Chạm tay vào vết thương, tự bóc mài hoặc liên tục kiểm tra vùng tổn thương có thể làm gián đoạn quá trình phục hồi.

Giữ vùng tổn thương sạch, được bảo vệ phù hợp và hạn chế các tác động cơ học không cần thiết là những nguyên tắc quan trọng trong quá trình chăm sóc.

Vì sao băng kín không phải lựa chọn cho mọi vết thương?

Sự khác biệt về vị trí, mức độ tổn thương và nhu cầu bảo vệ khiến mỗi vết thương có thể cần một phương pháp chăm sóc khác nhau.

Với những trường hợp cần che phủ, băng gạc vẫn có vai trò nhất định. Trong khi đó, những tổn thương nông, không cần băng kín, việc tạo một lớp bảo vệ trực tiếp trên bề mặt có thể giúp hạn chế tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài, đồng thời thuận tiện hơn trong sinh hoạt và chăm sóc hằng ngày.

HemaCut Spray được thương hiệu Hema từ CH Séc nghiên cứu và phát triển theo hướng này, với công nghệ TRISS Polymer dành cho các vết thương không cần băng kín. Sản phẩm có dạng xịt, gồm 3% TRISS polymer và 97% hexamethyldisiloxane - silicone y tế hóa lỏng. Khi được xịt lên vùng tổn thương, thành phần silicone bay hơi, để lại một lớp màng polymer mỏng trên bề mặt vết thương.

Hemacut tạo màng polymer trong suốt bảo vệ vết thương suốt 24 giờ

Lớp màng này hoạt động như một hàng rào vật lý, giúp bảo vệ vùng tổn thương trước các tác động từ môi trường bên ngoài. Dạng xịt cũng hạn chế việc phải chạm trực tiếp vào vùng da đang tổn thương, phù hợp với những vị trí khó băng hoặc cần thao tác chăm sóc thuận tiện.

Đáng chú ý, công nghệ TRISS Polymer còn được phát triển dựa trên cơ chế kiểm soát các dạng oxy phản ứng (ROS) tại vùng tổn thương. ROS có vai trò trong đáp ứng miễn dịch và quá trình lành thương, nhưng sự mất cân bằng có thể góp phần duy trì phản ứng viêm và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. Việc kiểm soát môi trường này vì thế trở thành một hướng tiếp cận đáng chú ý trong chăm sóc vết thương.

Chăm sóc vết thương đúng ngay từ những giờ đầu là bước quan trọng để tạo nền tảng cho quá trình phục hồi. Nếu đang tìm kiếm giải pháp giúp bảo vệ cho các vết thương không cần băng kín, có thể tìm hiểu HemaCut Spray để lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp với tình trạng tổn thương.