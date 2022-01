7 dấu hiệu bạn có thể có cục máu đông ‘chết người’

Khi các cục máu đông không vỡ ra, chúng có thể nguy hiểm, làm tắc nghẽn mạch máu ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn. Đọc tiếp để biết 7 triệu chứng của cục máu đông, theo Eat This, Not That!

1. Có thể bị đau đầu dữ dội

Bạn có thể bị đau đầu, và nó sẽ "nghiêm trọng" - những điều này có thể "bao gồm từ đau đầu cụm chẳng hạn như khởi phát, cơn đau đầu tồi tệ nhất của cuộc đời, nhức đầu giống như đau nửa đầu, nhức đầu bùng nổ, nhức đầu căng thẳng mạn tính, nhức đầu kinh niên hằng ngày, và đau đầu sấm sét", theo một nghiên cứu, theo Eat This, Not That!

2. Có thể có các triệu chứng thần kinh mới

“Nếu bạn bị huyết khối xoang tĩnh mạch não: Phản ứng nhanh với các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt, ngất xỉu, mất kiểm soát một phần cơ thể và co giật. Nếu bạn có các triệu chứng trên, hãy nhờ người khác đưa bạn đến phòng cấp cứu ngay lập tức hoặc gọi cấp cứu để được giúp đỡ", theo Johns Hopkins.

3. Có thể bị đau bụng dữ dội

Một bệnh nhân huyết khối xoang tĩnh mạch não - không liên quan đến vắc xin - bị "rối loạn tâm trạng, chứng đau nửa đầu không thường xuyên không kèm theo cảm giác, GERD, và viêm loét đại tràng được đưa đến khoa cấp cứu với tình trạng đau bụng bốn tuần, đi ngoài ra máu, và giảm cân không chủ ý 28 pound trong bốn tuần đó".

4. Có thể bị sưng chân

Nếu cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu, nó có thể chặn dòng chảy của máu, khiến các mô không thể thoát nước đúng cách. Điều này gây ra tích tụ chất lỏng dư thừa, sưng tấy, nóng và khó chịu ở chân.

Theo Lifebridge Health, một cục máu đông trong tĩnh mạch sâu cũng có thể vỡ ra và đi ngược trở lại tim và phổi.

5. Có thể có những đốm đỏ li ti trên da (petechiae)

Ban xuất huyết là những chấm tròn, đầu nhọn xuất hiện trên da do chảy máu. Chảy máu khiến các chấm xuất huyết có màu đỏ, nâu hoặc tím.

Các nốt xuất huyết (puh-TEE-kee-ee) thường xuất hiện thành từng đám và có thể trông giống như phát ban.

Phòng khám Mayo cho biết, thường phẳng khi chạm vào, các đốm xuất huyết không bị mất màu khi bạn ấn vào.

Một nghiên cứu cho biết vấn đề này "có thể bắt đầu do tổn thương tế bào thần kinh do thiếu máu cục bộ, các đốm xuất huyết sau đó kết hợp thành các khối máu tụ lớn".

6. Có thể bị bầm tím mới hoặc dễ dàng

Mayo Clinic cho biết: “Dễ bị bầm tím đôi khi chỉ ra một tình trạng cơ bản nghiêm trọng, chẳng hạn như vấn đề về đông máu hoặc bệnh về máu.





"Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn:

- Thường xuyên có các vết bầm tím lớn, đặc biệt nếu các vết bầm tím của bạn xuất hiện trên thân mình, lưng hoặc mặt hoặc dường như phát triển không rõ lý do

- Dễ bị bầm tím và tiền sử chảy máu nhiều, chẳng hạn như trong quá trình phẫu thuật

- Đột nhiên bắt đầu bầm tím, đặc biệt nếu gần đây bạn bắt đầu sử dụng một loại thuốc mới

- Có tiền sử gia đình dễ bị bầm tím hoặc chảy máu".

7. Có thể bị hụt hơi

Theo Mayo Clinic, hụt hơi "thường xuất hiện đột ngột và luôn trở nên tồi tệ hơn khi gắng sức". Nó cũng có thể bao gồm khó thở.

8. Có thể bị đau lưng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị các bác sĩ chú ý đến: "nhức đầu dữ dội, đau lưng, các triệu chứng thần kinh mới, đau bụng nặng, hụt hơi, chân bị sưng tấy lên, đốm xuất huyết (đốm đỏ nhỏ trên da), hoặc dễ bị bầm tím” và thúc giục họ "thu thập số lượng tiểu cầu và sàng lọc bằng chứng về giảm tiểu cầu do huyết khối miễn dịch", theo Eat This, Not That!

9. Phải làm gì nếu bạn gặp các triệu chứng?

Nếu bạn gặp phải bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó, "hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và tìm kiếm điều trị y tế khẩn cấp".

CDC Mỹ giải thích: “Nếu bạn đã chủng ngừa cách đây hơn 3 tuần, thì nguy cơ hình thành cục máu đông là rất thấp vào thời điểm này”.

"Nếu bạn đã tiêm vắc xin trong vòng 3 tuần qua, nguy cơ hình thành cục máu đông của bạn cũng rất thấp và nguy cơ đó sẽ giảm dần theo thời gian", theo CDC Mỹ.

Vì vậy, hãy tiêm phòng khi vắc xin có sẵn cho bạn.