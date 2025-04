7 giờ sáng mai 27.4, tổng duyệt diễu binh 30.4 cấp nhà nước trên đường Lê Duẩn

Để chuẩn bị cho kỷ niệm 30.4, đợt tổng duyệt lần này có 56 khối diễu binh, diễu hành cùng các trực thăng, máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) tiến về trung tâm thành phố để tổng duyệt trên bầu trời TP.HCM.

Trong 56 khối diễu binh, diễu hành có 23 khối quân đội; 3 khối dân quân, tự vệ; 12 khối lực lượng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; các khối nghi trượng và 3 khối quân đội các nước (Trung Quốc, Lào, Campuchia).

Lễ diễu binh chính thức kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng 30.4, trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất. Sau đó chia thành 4 hướng và di chuyển về vị trí tập kết ở công viên Tao Đàn, công viên bến Bạch Đằng, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.

Người dân có thể quan sát diễu binh, diễu hành qua 21 màn hình LED được lắp đặt ở các tuyến đường trung tâm thành phố. Đồng thời, các quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng lắp đặt màn hình LED.

Sáng mai 27.4, tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước trên đường Lê Duẩn ẢNH: NHẬT THINH

Người dân đi xem tổng duyệt diễu binh 30.4 cần lưu ý gì?

Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức tổng duyệt cấp nhà nước và chính thức lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Phòng CSGT Công an TP.HCM cấm người và xe hơn 20 tuyến đường trung tâm từ 27.4 đến 30.4 để người dân chủ động lưu thông. Người dân có thể xem các tuyến đường cấm xe tại đây.

Ngày tổng duyệt diễu binh 27.4, TP.HCM cấm các phương tiện lưu thông, dừng đỗ từ 3 giờ - 12 giờ.

Đối với ngày lễ kỷ niệm chính thức (thứ tư, ngày 30.4), cấm các phương tiện lưu thông, dừng đỗ từ 3 giờ - 12 giờ ngày 30.4.

Qua đó, căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân lưu thông qua khu vực này.

Ngày tổng duyệt dự kiến lượng người đổ về trung tâm TP.HCM rất đông mà các điểm trông giữ xe rất hạn chế và phần lớn đều nằm trong khu vực phân luồng, cô lập giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân hạn chế dùng phương tiện cá nhân khi di chuyển đến các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Người dân nên ưu tiên đi bộ, hoặc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro (đến các ga Ba Son, Nhà hát thành phố, Bến Thành…).

CSGT TP.HCM bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Khi thấy kẹt xe, tai nạn giao thông, người dân có thể thông tin cho CSGT TP.HCM qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693187521 hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0326080808.