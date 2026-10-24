+7 kem dưỡng trắng da mặt ban đêm tốt, ai cũng ‘mê mẩn’ mua đi mua lại

1. Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream: Bí quyết chăm sóc da ban đêm cho làn da căng mịn, săn chắc

On top "hoa hậu" kem dưỡng trắng da ban đêm, Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Hy Lạp Frezyderm chinh phục tín đồ làm đẹp nhờ công thức chăm sóc da chuyên sâu. Ứng dụng công nghệ Marine Exopolysaccharide (EPS), Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream giúp cải thiện độ đàn hồi, tăng độ săn chắc và làm mềm các nếp nhăn giúp làn da trông mịn màng, tươi trẻ hơn sau khoảng 2 - 4 tuần sử dụng.

Điểm chú ý còn nằm ở công nghệ Bioenergy Recharger MG6P, được ví như nguồn năng lượng hỗ trợ làn da đang dần mất đi vẻ căng khỏe. Công nghệ này hướng đến việc thúc đẩy các yếu tố cấu trúc da như collagen type I, type III, tropoelastin và elastin - những thành phần góp phần duy trì độ đàn hồi, săn chắc.

Sau khoảng 2 tuần sử dụng đều đặn, Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream ghi nhận những cải thiện tích cực về độ sâu nếp nhăn và độ đàn hồi của da. Đây là điểm đáng cân nhắc với những ai muốn nâng cấp chu trình dưỡng da ban đêm, đặc biệt khi làn da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Không chỉ tập trung vào nếp nhăn, công thức còn kết hợp LMW hyaluronic acid - silanol, marine elastin cùng các vi cầu kim cương siêu mịn nhằm hỗ trợ cấp ẩm và duy trì độ mềm mại cho da. Khi được bổ sung độ ẩm phù hợp, bề mặt da có thể trông căng mượt, ít khô ráp và bắt sáng tự nhiên hơn. Nhờ đó, bước dưỡng da buổi tối không chỉ hướng đến cảm giác dễ chịu sau khi thoa mà còn góp phần cải thiện diện mạo làn da theo thời gian.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, glycogen biển, LMW hyaluronic acid - silanol, marine elastin và boron nitride.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu, giúp hạn chế tình trạng da khô căng và duy trì cảm giác làn da căng mịn glowy.

Giúp cải thiện vẻ ngoài của các rãnh nhăn, nếp gấp và vùng da có bề mặt kém mịn màng.

Hỗ trợ duy trì các yếu tố cấu trúc da liên quan đến collagen và elastin, từ đó giúp da trông săn chắc, đàn hồi hơn.

Tăng cường độ ẩm và cải thiện vẻ căng mượt, tươi sáng của làn da, phù hợp với chu trình chăm sóc da có dấu hiệu lão hóa.

Kết cấu kem được thiết kế hướng đến cảm giác mỏng nhẹ, dễ tán và để lại bề mặt da mịn màng như nhung sau khi thoa.

Hương thơm nhẹ nhàng, góp phần mang lại trải nghiệm thư giãn trong quy trình chăm sóc da buổi tối.

Công thức kết hợp nhiều thành phần chăm sóc da, có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bổ sung bước dưỡng ẩm và hỗ trợ chống lão hóa.

Bảng thành phần chất lượng mà lành tính nên an toàn với nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu vừa trị liệu.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.585.000 đồng/50ml

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2. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 trong bảng xếp hạng kem dưỡng da ban đêm gọi tên một siêu phẩm đỉnh cao đến từ cờ hoa: VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer. Không đi theo lối mòn của các dòng kem dưỡng thông thường, VI Derm mang tới màn kết hợp "vàng" giữa retinol, 10% glycolic acid và azelaic acid. Bộ ba này dọn sạch tế bào già cỗi, giúp ngăn chặn các gốc tự do và kích hoạt đợt sóng sản sinh collagen mới dưới da. Nhờ đó, nếp nhăn khóe mắt hay vết chân chim cũng được cải thiện. Sau khoảng 7 đêm bạn sẽ cảm thấy làn da căng mọng, tươi tắn như vừa bước ra từ spa.

Khác biệt lớn nhất làm nên đẳng cấp của VI Derm nằm ở công nghệ bọc Retinol bắt cặp cùng THD Ascorbate - dẫn xuất vitamin C cao cấp hiện nay với sức mạnh đâm xuyên sâu xuống tận lớp hạ bì. Sự bắt tay này vừa x2 hiệu quả giúp chống lão hóa, vừa giảm nỗi sợ cố hữu của dân dùng Retinol: không bong tróc, chẳng rát đỏ. Một trải nghiệm êm ái mà hiệu quả giúp da mịn màng, căng bóng đến bất ngờ.

Thành phần chính: Retinol công nghệ mới, glycolic acid 10%, vitamin C thế hệ mới (THD ascorbate), Chiết xuất Lô hội tự nhiên.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm tầng sâu và khóa chặt độ ẩm suốt đêm, giúp da luôn trong trạng thái mọng mướt, đánh bật sự xuất hiện của vết chân chim.

Củng cố mạng lưới collagen tự nhiên, giúp giữ da săn chắc, ngăn ngừa hiện tượng chảy xệ do tuổi tác.

Giúp cải thiện nhăn sâu, đem lại bề mặt da mịn tưng, đàn hồi và tươi trẻ.

Quét sạch các gốc tự do gây hại, dựng rào chắn vững chắc giúp làm chậm tiến trình lão hóa.

Dưỡng chất dồi dào thẩm thấu từng tế bào, mang lại độ mềm mại, căng sáng tự nhiên.

Sau khoảng 7 ngày làn da trở nên bóng khỏe, mịn màng và tràn đầy sức sống.

Chất kem mỏng mướt như sương, thấm hút cực nhanh mà không để lại vệt nhờn dính, thậm chí xài làm lớp lót trang điểm mỏng nhẹ ban ngày vẫn mượt.

Công thức phối hợp retinol & vitamin C siêu thông minh, không gây bong tróc, rát da hay đốm đỏ.

Độ an toàn tiệm cận hoàn hảo, êm dịu cho nhiều nền da; kể cả da nhạy cảm hay những ai mới tập tành dấn thân vào con đường dùng Retinol.

Nhược điểm: Mức giá thuộc phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, với một sản phẩm hội tụ trọn vẹn cả khả năng dưỡng da lẫn giúp chống lão hóa mà lại không gây tác dụng phụ, đây vẫn là khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo" mà dân sành skincare không bao giờ hối hận khi xuống tiền.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000 đồng/ 50ml

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3. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Đứng ở vị trí á hậu 2 trong bảng xếp hạng kem dưỡng trắng da ban đêm là cái tên đang gây sốt đến từ nhà thuần Việt MD CARE. Kem MD CARE Brightening Blemish Cream với phiên bản nâng cấp mới vừa trình làng đã lập tức tạo nên cơn sốt nhờ sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1%, hoạt chất dưỡng sáng thế hệ mới mang sức mạnh tác động kép. Nó vừa ngăn chặn tận gốc quá trình hội tụ melanin gây sạm nám, vừa giúp làm dịu da. Nhờ đó, ngay cả nền da nhạy cảm hay đang đỏ rát vì tăng sắc tố cũng có thể yên tâm sử dụng. Công thức cải tiến này giữ trọn khả năng giúp mờ thâm, tái tạo bề mặt da vượt trội; đồng thời nhân đôi độ an toàn cho hiệu quả bền vững theo thời gian.

Điểm đắt giá khiến hội sành làm đẹp "phát cuồng" là khả năng đa nhiệm hiếm có. Không chỉ dừng lại ở một chiếc kem dưỡng mặt, MD CARE Brightening Blemish Cream còn là "cứu tinh" cho những vùng da lỳ lợm, thâm sạm do ma sát như khuỷu tay, đầu gối hay dưới cánh tay. Chỉ cần chăm chỉ thoa mỗi đêm, toàn thân sẽ bật tông đồng đều, mịn màng và rạng rỡ không gợn vết.

MD CARE Brightening Blemish Cream còn đóng vai trò như một màng cấp ẩm chuyên sâu. Dưỡng chất len lỏi hỗ trợ kích thích da tự sản sinh collagen và tái tạo tế bào mới liên tục. Càng dùng, da càng mọng mướt, săn chắc.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Dọn dẹp tế bào chết nhẹ nhàng, cuốn trôi lớp sừng thô ráp để giải phóng làn da mịn màng, sáng bừng rạng rỡ.

Khóa chặt enzym sản sinh melanin, giúp mờ thâm mụn cũ và đem lại độ trong trẻo cho nền da xỉn màu.

Dưỡng sáng chuyên sâu nhưng cực kỳ an toàn, tích hợp thêm đặc tính kháng khuẩn giúp da khỏe từ gốc.

Bổ sung độ ẩm cho da căng mọng, kích hoạt dòng chảy tái tạo tế bào và bù đắp lượng collagen thiếu hụt.

Làm đều vùng da tối màu chai lì như nách, đầu gối, khuỷu tay... mang đến diện mạo trắng sáng toàn diện.

Bảng thành phần lành tính, dịu nhẹ, dùng mượt mà trên da nhạy cảm và linh hoạt cho cả mặt lẫn body.

Nhược điểm: Sở hữu quá nhiều điểm cộng cùng mức giá hợp lý nên MD CARE Brightening Blemish Cream liên tục bị săn lùng, rất dễ rơi vào tình trạng cháy hàng trên mọi nền tảng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

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4. Kem chống lão hóa ban đêm Sakura Restorative Night Cream

Chốt hạ vị trí top 4 trong danh sách kem dưỡng chống lão hóa ban đêm đáng chi tiền chính là Sakura Restorative Night Cream. Niềm tự hào của thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản. Được hội chị em ví như "liều serum hồi sinh" cho làn da mỗi tối, Sakura Restorative Night Cream không chỉ dừng lại ở việc ngậm nước đơn thuần.

Đêm thoa kem, sáng thức dậy, bạn sẽ bất ngờ khi chạm tay vào làn da mượt như nhung, căng tưng và sáng hồng rạng rỡ. Cảm giác sảng khoái như vừa bước ra từ một liệu trình chăm sóc da đắt đỏ tại spa.

Sức hút mãnh liệt của Sakura Restorative Night Cream nằm ở khả năng "hợp tác" ăn ý với nhịp sinh học tự nhiên của làn da vào ban đêm. Dòng dưỡng chất cô đặc từ từ thẩm thấu sâu qua từng lớp biểu bì, hỗ trợ củng cố độ săn chắc, kéo căng các vùng da chùng nhão và xóa tan dấu vết mệt mỏi. Càng kiên trì sử dụng, làn da càng ngậm đẫm sự tươi trẻ, giữ trọn nét thanh xuân. Đây chính là "vật bất ly thân" được phụ nữ sau tuổi 30+ rỉ tai nhau nhất định phải sở hữu.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ cây Kudzu, tinh dầu đậu nành.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ kích hoạt chu trình phục hồi da tự nhiên, đem lại bề mặt da láng mịn, khỏe khoắn và hồng hào đều màu.

Bơm nước liên tục suốt 8 tiếng ngủ, đập tan nỗi sợ da khô căng hay bong tróc do nằm phòng điều hòa cả đêm.

Làm dịu nhanh làn da mệt mỏi sau cả ngày dài hứng chịu ánh nắng, khói bụi và ô nhiễm môi trường.

Nuôi dưỡng mạng lưới collagen và elastin từ sâu bên trong, giúp "là phẳng" cải thiện các nếp nhăn li ti và làm đầy rãnh cười.

Hỗ trợ tăng cường độ đàn hồi, giúp làn da ngày càng trở nên săn chắc, thon gọn hơn.

Phù hợp cho nền da yếu, da khô ráp, da đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác hoặc da cần hồi phục sau tổn thương.

Chất kem mỏng mịn như mây, chạm vào da là tan chảy, không gây nặng mặt, bết dính hay bí bách.

Bảng thành phần đậm đặc dưỡng chất nhưng cực kỳ lành tính, êm dịu cho cả da nhạy cảm hay da đang trong giai đoạn phục hồi sau treatment.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ truyền thống nên bạn lưu ý dùng thìa đi kèm hoặc rửa sạch tay trước khi lấy kem để giữ vệ sinh tuyệt đối và bảo toàn trọn vẹn chất lượng của các hoạt chất quý giá.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

5. Huyết thanh chống lão hóa Ekseption Super Retinol Fluid

Xếp hạng thứ 5 là Ekseption Super Retinol Fluid. Điểm tạo nên sức hút của sản phẩm nằm ở công nghệ Retinol Liposome, ứng dụng hệ vi nang bao bọc hoạt chất nhằm hỗ trợ giải phóng hoạt chất retinol có kiểm soát. Nhờ đó, làn da được chăm sóc theo hướng cải thiện dấu hiệu lão hóa, đồng thời góp phần giảm nguy cơ kích ứng so với việc sử dụng retinol không có hệ dẫn truyền phù hợp.

Thành phần chính: Retinol liposome, bakuchiol, ET-vitamin C (dạng ổn định), niacinamide và vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, vùng da thâm sạm và tình trạng xỉn màu, góp phần mang lại diện mạo tươi sáng, trẻ trung hơn.

Công nghệ Retinol Liposome hỗ trợ giải phóng hoạt chất có kiểm soát, hướng đến việc cải thiện khả năng dung nạp của da; tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra khô, đỏ hoặc bong tróc khi sử dụng.

Kết hợp các thành phần dưỡng da giúp bổ sung độ ẩm, duy trì cảm giác mềm mại và hạn chế tình trạng da khô căng.

Công thức phối hợp nhiều hoạt chất chăm sóc da, đáp ứng nhu cầu cải thiện đồng thời dấu hiệu lão hóa và làn da kém rạng rỡ.

Nhược điểm: Người có làn da quá nhạy cảm, đang kích ứng hoặc tổn thương nên cân nhắc.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.988.000 đồng/45ml

6. Kem dưỡng sáng da ban đêm Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Xếp ở vị trí thứ 7 là Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream, kem dưỡng ban đêm đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan, dành cho những ai muốn chăm sóc làn da xỉn màu.

Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream kết hợp khả năng dưỡng ẩm với các thành phần chăm sóc da như vitamin C và vitamin A có nguồn gốc thực vật. Hướng đến mục tiêu cải thiện vẻ tươi sáng, hỗ trợ làm mịn bề mặt da và duy trì diện mạo trẻ trung. Đây là lựa chọn đáng tham khảo nếu bạn muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi ban đêm để bổ sung độ ẩm và chăm sóc làn da sau một ngày dài.

Thành phần chính: Vitamin C dạng acid ascorbic, vitamin A có nguồn gốc thực vật và dầu hạt bông (cotton seed oil).

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, giúp làn da trông tươi sáng và đồng đều màu hơn khi sử dụng đều đặn.

Bổ sung độ ẩm cần thiết giúp bề mặt da mềm mại, mịn màng và hạn chế tình trạng da khô ráp.

Thúc đẩy tổng hợp collagen, góp phần hỗ trợ duy trì làn da săn chắc và cải thiện vẻ ngoài kém rạng rỡ.

Tăng cường dưỡng ẩm, giúp các nếp nhăn li ti và vết chân chim do thiếu ẩm trông kém rõ nét hơn, mang lại cảm giác da căng mượt.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 7/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 50ml

Một sản phẩm dưỡng trắng ban đêm phù hợp không chỉ giúp bạn chăm sóc làn da đều màu hơn mà còn góp phần nuôi dưỡng vẻ mềm mịn, rạng rỡ theo thời gian. Nếu đang tìm kiếm kem dưỡng trắng da mặt ban đêm, đừng bỏ qua 7 gợi ý trên để chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng da, nhu cầu chăm sóc và ngân sách của mình. Hãy ưu tiên công thức có thành phần rõ ràng, nguồn gốc đáng tin cậy và sử dụng đều đặn theo hướng dẫn. Chọn đúng sản phẩm ngay hôm nay chính là bước khởi đầu để bạn tiến gần hơn đến làn da sáng khỏe như mong muốn.