7 ngày nghỉ tết, tội phạm hình sự giảm mạnh

Ngày 27.1, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tháng 1.2023 và tết Nguyên đán Quý Mão.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trước và trong dịp tết vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác trực, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm ANTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm.

Trong 7 ngày tết, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hằng ngày giảm 0,3 vụ/ngày so với dịp tết nguyên đán năm 2022; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa cũng giảm hẳn.

Thông tin thêm, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho hay trong tháng 1.2023, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 3.110 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt 7.174 đối tượng; triệt phá 29 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 911 vụ, 3.543 đối tượng cờ bạc; phát hiện 3.458 vụ, 4.896 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 82,31 kg heroin, 477,25 kg và 216.835 viên ma túy tổng hợp, 6,11kg cần sa...

Các đơn vị cũng tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; triển khai các biện pháp, giải pháp để đáp ứng các điều kiện sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022 theo luật Cư trú 2020.

Riêng lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, CSGT cả nước tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và quá tải trọng; đã xử lý 271.711 vụ vi phạm; phạt tiền hơn 464 tỉ đồng, tạm giữ 67.452 phương tiện…





Về tình hình trật tự, an toàn xã hội, trong 7 ngày nghỉ tết, xảy ra 271 vụ phạm pháp hình sự; công an đã điều tra, khám phá 173 vụ, bắt 258 đối tượng; thu giữ hơn 889,16 kg pháo các loại; vận động, thu hồi 134 khẩu súng, 1.012 viên đạn, 4 lựu đạn và một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tướng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của T.Ư Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và triển khai các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2023.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc tập trung nắm chắc tình hình; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lực lượng cảnh sát cơ động, công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát ANTT tại địa bàn cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Cùng đó là đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp tết như đánh bạc, tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội để kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm.

Bộ trưởng cũng lưu ý việc áp dụng đồng bộ các biện pháp để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn, các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến du lịch, các địa điểm diễn ra lễ hội; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở người quá quy định… là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông…