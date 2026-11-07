7 smartphone Xiaomi bị loại khỏi danh sách cập nhật HyperOS 4?

Người dùng Xiaomi vừa nhận tin không vui khi một báo cáo mới chỉ ra rằng thương hiệu Trung Quốc đã bất ngờ hủy bỏ việc phát hành bản cập nhật HyperOS 4, dựa trên Android 16, cho bảy mẫu smartphone trước đây được xem là đủ điều kiện. Thông thường, các thiết bị của Xiaomi được đảm bảo ít nhất hai bản cập nhật phiên bản Android lớn trong mỗi chu kỳ hỗ trợ.

Redmi Note 13 Pro là mẫu smartphone ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3.2024 ẢNH: T.L

Theo XimiTime, danh sách bảy mẫu smartphone ảnh hưởng đến từ thương hiệu con của Xiaomi, Redmi và POCO, bao gồm Redmi K60 Pro, Redmi K70 Pro, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, POCO X6 5G và POCO M6 Pro 4G.

Người dùng sở hữu những mẫu điện thoại này sẽ không chỉ bỏ lỡ thiết kế mới, các tùy chọn tùy chỉnh và những cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI) có trên HyperOS 4, mà còn đặt ra câu hỏi về chiến lược của Xiaomi đối với vòng đời của các sản phẩm tầm trung và cận cao cấp của hãng.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Việc không nhận được HyperOS 4 không đồng nghĩa với việc những chiếc điện thoại này sẽ bị ngừng sản xuất hoặc không được hỗ trợ. Theo chính sách bảo trì của Xiaomi, các thiết bị vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật và cập nhật bảo trì để đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian tới.

Được biết, Xiaomi cam kết cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho dòng Redmi Note 13 đến năm 2028. Điều tương tự cũng áp dụng cho POCO X6 5G, vốn dự kiến sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật ít nhất cho đến tháng 1.2028.