+7 sữa rửa mặt cho da dầu mụn sạch sâu mà ‘êm dịu’ ngừa mụn hiệu quả

1. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser: Dành cho làn da dầu mụn giữa đô thị ô nhiễm

Bạn có đang mệt mỏi vì làn da lúc nào cũng bóng dầu, lên mụn liên miên dù đã che chắn kỹ lưỡng? Giữa bầu không khí đầy khói bụi và ô nhiễm, một loại sữa rửa mặt thông thường là chưa đủ. Làn da của bạn cần được làm sạch sâu hơn thế. Và Rejuvaskin Facial Cleanser chính là câu trả lời hoàn hảo, khoản đầu tư xứng đáng cho làn da lúc này. Đến từ Rejuvaskin, thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín của Mỹ với hơn 38 năm kinh nghiệm, Rejuvaskin Facial Cleanser được các chuyên gia đánh giá cao nhờ sự kết hợp tối ưu giữa hiệu quả và độ an toàn.

Điều gì khiến Rejuvaskin Facial Cleanser trở nên khác biệt? Câu trả lời nằm ở công nghệ EXO-P™. Không chỉ dừng lại ở việc cuốn trôi bụi bẩn bề mặt, sản phẩm có khả năng quét sạch tận gốc các hạt bụi siêu mịn - kẻ thù giấu mặt gây tắc lỗ chân lông, xỉn màu và lão hóa sớm. Đặc biệt hơn, công thức này còn hoạt động như một "tấm khiên" chủ động, giúp trung hòa các gốc tự do và phục hồi tổn thương da do yếu tố môi trường.

Làn da của bạn không chỉ sạch sâu mà còn được bảo vệ mạnh mẽ trước áp lực từ môi trường đô thị. Hãy tưởng tượng sau một ngày dài mệt mỏi, làn da được vỗ về bởi lớp gel trong suốt, lướt nhẹ nhàng rồi chuyển hóa thành lớp bọt mịn màng cùng hương dừa tự nhiên dịu nhẹ. Cảm giác thư giãn như ở spa.

Sữa rửa mặt Rejuvaskin còn sở hữu độ pH chuẩn lý tưởng, giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên. Bạn sẽ không phải gặp lại cảm giác da khô rát hay căng kích sau khi rửa. Thay vào đó, lượng dầu thừa được kiểm soát chặt chẽ, vi khuẩn gây mụn C. Acnes bị ức chế, trả lại nền da thoáng nhẹ, mềm mịn. Đây chính là chân ái đích thực cho những ai sở hữu làn da dầu mụn, da nhạy cảm hoặc thường xuyên phải làm việc trong môi trường khói bụi.

Thành phần chính: Exopolysaccharide (EXO-P™), chiết xuất nha đam, tinh dầu sả chanh, hoạt chất làm sạch từ dừa, lô hội.

Ưu điểm vượt trội:

Làm sạch sâu đa tầng: Đánh bay bụi bẩn, kể cả bụi mịn, dầu thừa, cặn trang điểm cho lỗ chân lông thông thoáng từ đó hỗ trợ giảm mụn.

Cấp ẩm chuyên sâu: Duy trì độ pH ổn định, da sạch bong nhưng vẫn mướt mịn, không một chút khô căng.

Kiểm soát dầu nhờn tối ưu từ đó giúp ngăn ngừa mụn ẩn, mụn viêm và mụn đầu đen.

Tăng cường hàng rào bảo vệ: Kích hoạt cơ chế tự vệ của da trước tác hại của tia UV và khói bụi độc hại cho làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Mang lại trải nghiệm như spa tại nhà: Kết cấu gel tạo bọt mịn cùng hương dừa tự nhiên mang lại cảm giác thư thái.

Công thức thuần chay "sạch" nói không với paraben và hương liệu nhân tạo, nâng niu cả làn da nhạy cảm.

Điểm cần lưu ý: Nhu cầu thị trường quá lớn nên thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100 ml

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2. Sữa rửa mặt cho da mụn Trioderma Acne Deep Cleanser: Thuần Việt chuẩn y khoa

Chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi ở những thương hiệu ngoại nhập đắt đỏ, siêu phẩm thống trị bảng xếp hạng top 2 cho da dầu mụn gọi tên một đại diện thuần Việt: Trioderma Acne Deep Cleanser. Đây không chỉ là một tuýp sữa rửa mặt thông thường. Nó chính là vị "trợ lý quyền năng" giúp giải phóng làn da khỏi nỗi ám ảnh mang tên dầu thừa và tế bào chết tích tụ. Nhờ cơ chế làm sạch tận sâu bên trong, Trioderma Acne Deep Cleanser giúp ngăn chặn tình trạng bít tắc lỗ chân lông - vốn là nguyên nhân cốt lõi sinh ra lũ mụn ẩn, mụn viêm đáng ghét.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Zinc PCA giúp kiểm soát bã nhờn cùng Niacinamide bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ hàng rào bảo vệ, mang lại cho bạn một nền da khỏe mạnh, vững vàng và rạng rỡ dài lâu.

Còn sự hòa quyện của bộ ba quyền lực từ thiên nhiên là rau má, trà xanh và tía tô giúp làm dịu hoàn hảo. Các nốt mụn đang sưng tấy sẽ được xoa dịu nhanh chóng. Với kết cấu dạng gel trong suốt, lướt êm ái trên da và tạo lớp bọt mịn màng vừa phải, Trioderma Acne Deep Cleanser cuốn trôi mọi bụi bẩn mà không hề để lại cảm giác khô căng khó chịu. Độ ẩm tự nhiên vẫn được giữ trọn vẹn. Sản phẩm là lựa chọn điểm 10 cho da dầu mụn, da nhạy cảm và cực kỳ an toàn cho cả làn da tuổi dậy thì dễ nổi mụn.

Thành phần chính: BHA & zinc PCA, niacinamide, chiết xuất cây phỉ, và chiết xuất trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm vượt trội:

Làm sạch sâu từng lỗ chân lông: Giúp loại bỏ bã nhờn, bụi mịn và cặn trang điểm cứng đầu, trả lại làn da thông thoáng mịn, nhẹ tênh.

Hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, làm dịu các nốt mụn viêm sưng và ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Tái tạo bề mặt da mịn màng: Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng mỗi ngày, xóa tan tình trạng da sần sùi, thô ráp.

Chống oxy hóa và làm dịu da: Giúp giảm cảm giác ngứa rát do kích ứng, bảo vệ da trước các gốc tự do.

Trải nghiệm gel mát rượi: Chất gel mượt mà, dễ rửa trôi, khóa ẩm thông minh giúp da luôn mềm mại sau khi rửa.

Độ pH 5.5 lý tưởng và đạt chuẩn "3 không": Không cồn khô, không paraben, không hương liệu tổng hợp. Bảo vệ lớp màng acid tự nhiên để da khỏe mạnh bền vững.

Điểm cần lưu ý: Dù là tân binh mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 285.000 đồng/150ml





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3. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Cerave Foaming Facial Cleanser

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm làm sạch chân ái cho làn da dầu mụn mà không cần tốn quá nhiều chi phí, câu trả lời chắc chắn là CeraVe Foaming Facial Cleanser. Sức hút của CeraVe đến từ sự thấu hiểu sâu sắc cấu trúc làn da. Nhờ ứng dụng công nghệ MVE kết hợp cùng bộ đôi "vàng" hyaluronic acid và niacinamide, sản phẩm dễ dàng len lỏi vào tận sâu từng lỗ chân lông để cuốn trôi mọi tạp chất bướng bỉnh. Da sạch sâu nhưng lớp màng ẩm tự nhiên vẫn được nâng niu và bảo vệ nguyên vẹn.

Đặc biệt, công thức chứa bộ ba Ceramide thiết yếu (1, 3, 6-II) đóng vai trò như những "viên gạch" vững chắc, giúp hỗ trợ hàng rào bảo vệ và làm dịu nhanh chóng các nốt mụn đang sưng tấy.

Thành phần chính: Ceramides (1, 3, 6-II), niacinamide (vitamin B3), hyaluronic acid & glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Đánh bay bã nhờn và bụi bẩn tích tụ tận sâu bên trong, thông thoáng lỗ chân lông từ đó giúp ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Cơ chế làm sạch dịu nhẹ giúp da luôn trong trạng thái ngậm nước căng bóng, không có cảm giác thô ráp hay căng kích.

Giúp nuôi dưỡng và tăng khả năng tự bảo vệ của làn da, giúp tế bào da vững vàng hơn trước khói bụi và ô nhiễm môi trường.

Kiểm soát lượng dầu thừa tối ưu, đặc biệt là vùng chữ T, giữ cho bề mặt da luôn khô thoáng suốt cả ngày.

Độ pH 5.5 chuẩn lý tưởng giúp duy trì môi trường axit nhẹ tự nhiên.

Kết cấu gel trong suốt, không chứa hương liệu nhân tạo, tạo lớp bọt mịn màng như mây giúp nâng niu mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Điểm cần lưu ý: Đã xuất hiện hàng nhái trên thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/ 236ml; 535.000 đồng/ 473ml

4. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Bạn đang tìm kiếm một dòng sữa rửa mặt đủ "mạnh mẽ" để hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ lũ mụn cứng đầu. Nhưng vẫn phải đủ dịu dàng để nâng niu nền da mụn, da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình treatment nặng đô? Đừng tìm đâu xa, siêu phẩm thuần Việt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser chính là câu trả lời xuất sắc dành cho bạn.

Ngôi sao sáng giá nhất trong bảng thành phần chính là 5% mandelic acid - một loại AHA thế hệ mới có kích thước phân tử lớn. Nhờ đặc tính di chuyển thông minh và từ tốn, hoạt chất này hoạt động cực kỳ êm ái trên bề mặt da. Nó nhẹ nhàng bóc tách lớp tế bào chết già cỗi, giải phóng các lỗ chân lông đang bị bít tắc mà không hề gây ra bất kỳ cảm giác châm chích hay kích ứng nào. Ngay sau đó, sự cộng hưởng mạnh mẽ từ niacinamide cùng bộ đôi panthenol & allantoin sẽ xoa dịu các nốt mụn tổn thương, da sáng hơn và giúp kích hoạt tốc độ phục hồi tự nhiên của da nhanh đến bất ngờ.

Điều tạo nên cú lội ngược dòng cho MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser so với các sản phẩm thông thường chính là hệ thống bảo vệ da đa tầng ngay trong lúc rửa mặt. Nhờ mạng lưới khóa ẩm đột phá từ nano-ceramide và niacinamide. Sản phẩm thiết lập một hàng rào giúp ngăn chặn tình trạng mất nước xuyên biểu bì. Mỗi lần trải nghiệm chất gel mỏng nhẹ, mịn màng như nhung là một lần làn da được "bơm" đầy năng lượng. Da không chỉ sạch tinh khiết mà còn trở nên sáng trong, mọng nước và khỏe khoắn từ sâu bên trong.

Thành phần chính: Mandelic acid (5%), nano-ceramide, niacinamide, glycerin, propylene glycol, sodium methyl cocoyl taurate.

Ưu điểm vượt trội:

Giúp loại bỏ dầu thừa, tạp chất bướng bỉnh ẩn sâu trong lỗ chân lông, từ đó loại bỏ nguồn sống của vi khuẩn gây mụn.

Tẩy lớp da chết sần sùi, thô ráp, trả lại diện mạo sáng mịn, căng bóng tựa như vừa bước ra từ spa.

Kiểm soát dầu thừa 24h: Điều tiết tuyến bã nhờn về mức lý tưởng, giữ cho gương mặt luôn mịn lì, thông thoáng suốt ngày dài.

Khiên chắn ô nhiễm đô thị: Hỗ trợ hàng rào tự nhiên, giúp da kiên cường trước tác động tiêu cực của bụi mịn.

Nói không với khô căng: Cơ chế cấp ẩm chuyên sâu giúp da luôn mướt mịn, không bị bong tróc hay căng kích sau khi sử dụng.

Mang lại cảm giác thư giãn: Kết cấu gel trong suốt hòa cùng hương thơm thanh khiết mang lại cảm giác thoải mái tuyệt đối cho làn da sau ngày dài mệt mỏi.

Công thức "Sạch" điểm 10: Không xà phòng, không paraben, không chất tẩy rửa mạnh.

Phù hợp với nhiều đối tượng: Người bạn đồng hành hoàn hảo cho da nhạy cảm, da mụn, da xỉn màu và da đang trong quá trình phục hồi sau treatment.

Điểm cần lưu ý: Khả năng làm sạch vượt trội cho da mụn mà mức giá cực "hạt dẻ" khiến siêu phẩm này thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/ 200ml

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5. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

On vị trí top 5 sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Cosrx nổi tiếng Hàn Quốc. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết cho làn da sạch sâu từ đó ngừa mụn hiệu quả. Phù hợp với nhiều làn da, kể cả da dầu mụn nhạy cảm.

Thành phần chính: 0.5% BHA (betaine salicylate), tinh dầu tràm trà, allantoin, betaine salicylate.

Ưu điểm nổi bật:

Lấy đi hết bụi bẩn, dầu thừa và lớp tế bào chết cho làn da sạch sâu giúp ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra hạn chế tình trạng bóng nhờn khó chịu từ đó giúp ngừa mụn tái phát.

Kết cấu dạng gel, tạo bọt mềm mại mang lại cảm giác sạch sâu và dễ chịu sau mỗi lần sử dụng.

Điểm cần lưu ý: Hơi nhiều bọt và có một số phản hồi da căng rát sau mỗi lần sử dụng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

6. Sữa rửa mặt nghệ Cocoon

Vị trí thứ 6 cũng đến từ thương hiệu Việt là sữa rửa mặt nghệ Hưng Yên Cocoon. Sản phẩm làm sạch da chuyên biệt cho da mụn, da hỗn hợp thiên dầu. Sự khác biệt của sữa rửa mặt Cocoon là sự kết hợp hoàn hảo của 4% AHA (lactic acid & glycolic acid) và chiết xuất nghệ tươi đậm đặc. Bộ đôi này giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn cho làn da thông thoáng. Đặc biệt, với khả năng làm sạch tế bào chết cho làn da xỉn màu sau mụn cũng tươi sáng rạng rỡ.

Thành phần chính: Chiết xuất nghệ Hưng Yên, 4% AHA (lactic acid & glycolic acid), chiết xuất cà rốt, betaine.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bã nhờn, bụi bẩn, lớp tế bào chết cho làn da thông thoáng và giúp da tươi sáng hơn.

Cần bằng độ ẩm nên làn da luôn căng mịn, không có cảm giác khô căng sau mỗi lần sử dụng.

Khả năng kiểm soát dầu thừa tốt cho lỗ chân lông luôn thông thoáng.

Hỗ trợ tái tạo bề mặt giúp thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da mịn màng.

Công thức thuần chay, không thử nghiệm trên động vật nên an toàn với nhiều làn da, kể cả da dầu mụn nhạy cảm.

Điểm cần lưu ý: Đặc trưng mùi nghệ tự nhiên nên nhiều bạn không thích điều này.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/310ml

7. Gel rửa mặt cho da dầu mụn chứa AHA và BHA Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser

On top 7 sữa rửa mặt cho da dầu mụn là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Frevyderm nổi tiếng hàng đầu tại Hy Lạp. Sữa rửa mặt Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser được thiết kế chuyên biệt cho dầu mụn, lành tính, an toàn cho hệ vi sinh giúp làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Với bảng thành phần AHA, BHA; Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser giúp làm sạch tế bào chết, dầu thừa, bụi bẩn cho làn da thông thoáng, giúp ngăn ngừa bít tắc lỗ chân dễ khiến tình trạng mụn nặng nề hơn. Còn moringa peptides mang lại tác dụng bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của ô nhiễm môi trường. Phức hợp deepsan hỗ trợ làm dịu và giảm kích ứng sau mỗi lần rửa mặt. Đặc biệt, gel rửa mặt Frezyderm Ac-Norm Active Cleanser có độ pH trung tính nên không phá vỡ màng ẩm tự nhiên cho làn da dầu mụn sạch sâu, khô thoáng mà vẫn mềm mượt, tươi trẻ.

Thành phần chính: AHA & BHA, chiết xuất lên men alteromonas, moringa peptides.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn cho làn da dầu mụn thông thoáng từ đó ngăn ngừa mụn tái phát.

Tẩy tế bào chết tận sâu lỗ chân lông giúp ngăn ngừa tình trạng bít tắc dễ sinh mụn nghiêm trọng hơn.

Hỗ trợ làm dịu tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng và sự khó chịu trên những vùng da mụn.

Hỗ trợ tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại tác động xấu từ ô nhiễm môi trường.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với cả làn da dầu mụn nhạy cảm.

Điểm cần lưu ý: Khan hiếm hàng hóa tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 585.000 đồng/ 200ml

Chọn đúng sữa rửa mặt chính là chìa khóa vàng giúp bạn rút ngắn hành trình chinh phục làn da láng mịn, sạch mụn. Một sản phẩm vừa sạch sâu lại vừa êm dịu sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu để bảo vệ hàng rào sinh học của da trước những tác động khắc nghiệt từ môi trường đô thị.

Tuy nhiên, giữa thị trường mỹ phẩm vàng thau lẫn lộn, việc chọn mua sản phẩm chính hãng là yếu tố tiên quyết để bảo vệ sức khỏe làn da của chính bạn. Với uy tín hơn 15 năm trong ngành phân phối dược mỹ phẩm cao cấp, Mai Hân Mỹ Phẩm tự hào là điểm đến tin cậy, cam kết cung cấp các dòng sữa rửa mặt chính hãng kèm dịch vụ tư vấn routine cá nhân hóa chuyên sâu.