7 vật dụng trong nhà càng dùng lâu càng dễ tích tụ vi khuẩn

Không gian sống sạch sẽ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hằng ngày. Nhiều vật dụng trong nhà nếu dùng quá lâu có thể tích tụ vi khuẩn, nấm mốc và làm tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, thay mới đúng lúc là cách đơn giản giúp bảo vệ cả gia đình, theo trang sức khỏe Health.

Miếng rửa chén

Miếng bọt biển dùng để rửa chén là nơi vi khuẩn phát triển mạnh. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports vào năm 2017 cho thấy vật dụng này chứa lượng vi khuẩn rất lớn. Việc khử trùng nhiều lần chưa chắc mang lại hiệu quả như mong đợi.

Các nhà nghiên cứu khuyến khích thay miếng rửa chén thường xuyên, tốt nhất mỗi tuần 1 lần để hạn chế vi khuẩn tích tụ trong bếp.

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng sẽ mất tác dụng làm sạch khi lông bị tòe, cong hoặc bết dính. Nếu để quá lâu trong phòng tắm, bàn chải còn có thể bám vi khuẩn từ môi trường xung quanh.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị thay bàn chải mỗi 3 đến 4 tháng. Người có sức đề kháng yếu, đang điều trị bệnh hoặc hóa trị nên thay sớm hơn.

Bàn chải cũ làm sạch răng kém hiệu quả và dễ ảnh hưởng đến nướu. Sau khi bị cảm cúm, người dùng cũng nên thay bàn chải mới để giữ vệ sinh.

Bộ lọc không khí

Máy lạnh và hệ thống thông gió nếu không thay bộ lọc định kỳ sẽ phát tán bụi bẩn, nấm mốc và chất gây dị ứng trong không khí.

Bộ lọc cũ còn có thể giữ lại vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Theo đó, bạn nên thay bộ lọc khoảng 3 tháng một lần để không khí trong nhà sạch hơn.

Thiết bị báo khói

Thiết bị báo khói giúp giảm nguy cơ tử vong khi xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, pin yếu hoặc thiết bị cũ có thể khiến báo khói hoạt động không chính xác.

Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ khuyến nghị kiểm tra báo khói mỗi tháng bằng nút thử tín hiệu. Nếu thiết bị không phát ra âm thanh, người dùng cần thay pin ngay. Thiết bị sử dụng trên 10 năm nên được thay mới.

Thuốc hết hạn

Thuốc để quá lâu có thể giảm tác dụng hoặc không còn an toàn cho sức khỏe.

Các chuyên gia y tế khuyên nên kiểm tra tủ thuốc mỗi 6 tháng để loại bỏ thuốc hết hạn hoặc không còn sử dụng.

Lõi lọc nước

Máy lọc nước giúp loại bỏ tạp chất và cải thiện chất lượng nước uống. Tuy nhiên, lõi lọc cũ sẽ giảm hiệu quả hoạt động.

Vi khuẩn cũng có thể phát triển bên trong lõi lọc đã dùng quá lâu. Vì vậy, người dùng cần thay lõi theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Rèm phòng tắm

Rèm phòng tắm và lớp lót bên trong thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm nên dễ bám vi khuẩn và nấm mốc.

Bạn nên vệ sinh định kỳ và thay mới khoảng 3 tháng 1 lần. Phòng tắm cũng cần được lau dọn thường xuyên để hạn chế vi khuẩn phát triển.