70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10).
Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định.
Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.
Tên gọi Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
|1
Mùa Chiến Thắng
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên
|2
Trần Văn Dũng
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu
|3
Nguyễn Lương Nhất Anh
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La
|4
Bàn Thị Đào
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
|5
Sùng Mạnh Hùng
Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
|6
Đặng Thị Hương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Thanh Thủy
|7
Đoàn Thành Công
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
|8
Đồng Văn Thành
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên
|9
Hà Ngọc Huy
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng
|10
Trần Kim Anh
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh
|11
Nguyễn Hồng Hạnh
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh
|12
Nguyễn Thị Mai Linh
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ
|13
Trịnh Phương Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
|14
Mai Thị Mơ
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên
|15
Nguyễn Thị Thủy
Bí thư Thành Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng
|16
Vương Thị Luyến
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng
|17
Bùi Thị Thanh Thảo
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng
|18
Đặng Thanh Tú
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
|19
Lê Thị Tiểu Hậu
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội
|20
Lê Thị Thùy Dương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội
|21
Đỗ Doãn Bách
Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội
|22
Phương Thị Thu Thủy
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
|23
Hoàng Lường Tùng
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa
|24
Lô Thị Trung Hiếu
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An
|25
Nguyễn Đình Khánh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An
|26
Trần Đình Huy
Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
|27
Nguyễn Thị Huyền Trang
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
|28
Nguyễn Hồng Tiệp
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh
|29
Lê Ngọc Trí
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
|30
Nguyễn Quý Nhật Linh
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
|31
Phạm Trần Trúc Mai
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
|32
Nguyễn Quốc Công
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng
|33
Phạm Lê Tú
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
|34
Huỳnh Minh Phát
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng
|34
Đặng Văn Thân
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
|36
Hà Thị Bảo Hà
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bình Điền, thành phố Huế
|37
Trường Công Sơn
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
|38
Nguyễn Thành Trung
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai
|39
Ngô Hoàng Khánh Duy
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Xuân An, tỉnh Gia Lai
|40
Nguyễn Nhật Lệ
Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
|41
Phạm Bình Dương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
|42
Đinh Ngọc Bảo Trâm
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa
|43
Đỗ Thị Thùy
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
|44
Vũ Tiến Dũng
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng
|45
Hồ Thị Thủy Ngân
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng
|46
Cao Tiến Dũng
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
|47
Trần Thị Thanh Thanh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
|48
Đào Lê Ngọc Tuyền
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh
|49
Ngô Quốc Quận
Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau
|50
Trần Huỳnh Như
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau
|51
Lê Việt Anh
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
|52
Trần Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang
|53
Trần Thị Huệ
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phú An, tỉnh An Giang
|54
Trần Kim Phẳng
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
|55
Nguyễn Minh Cường
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trường THPT Hoàng Thái Hiếu, phường Cái Vồn
|56
Lê Hoàng Quyết
Bí thư tỉnh Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
|57
Lê Thị Mỹ Lợi
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp
|58
Lê Thị Ngọc Ngân
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
|59
Huỳnh Nguyệt Hạ
Thành viên Hội đồng Huấn luyện Nghiệp vụ và Kỹ năng công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
|60
Trần Thị Thanh Thủy
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh
|61
Tô Minh Hiếu
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
|62
Nguyễn Trần Chí Hiếu
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh
|63
Anh Hồ Hoàng Kha
Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh
|64
Phan Quốc Việt
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân An, thành phố Cần Thơ
|65
Huỳnh Nhật Kỳ
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ
|66
Lê Thị Mai Đình
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường An Bình, thành phố Cần Thơ
|67
Dương Hoài Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
|68
Lê Hoàng Chương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
|69
Trần Bảo Hiếu
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
|70
Nguyễn Thị Ngân
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cao su Lộc Ninh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
Bình luận (0)