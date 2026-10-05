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    Giới trẻ
    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026)

    70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    T.Ư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10).

    Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10).

    Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định.

    70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 1.

    Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên

    ẢNH: ĐĂNG HẢI

    70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 2.

    ẢNH: HOÀNG GIÁM

    70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 3.

    Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân

    ẢNH: HOÀNG GIÁM

    70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 4.

    ẢNH: ĐĂNG HẢI

    Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

    Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

    Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

    Tên gọi Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

    TT

    Họ và tên

    Chức vụ, đơn vị công tác

     1

    Mùa Chiến Thắng

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên

      2

    Trần Văn Dũng

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu

      3

    Nguyễn Lương Nhất Anh

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La

    4

    Bàn Thị Đào

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

    5

    Sùng Mạnh Hùng

    Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

    6

    Đặng Thị Hương

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Thanh Thủy

    7

    Đoàn Thành Công

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

    8

    Đồng Văn Thành

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên

    9

    Hà Ngọc Huy

    Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng

    10

    Trần Kim Anh

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh

    11

    Nguyễn Hồng Hạnh

    Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh

    12

    Nguyễn Thị Mai Linh

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ

    13

    Trịnh Phương Nam

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình

    14

    Mai Thị Mơ

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên

    15

    Nguyễn Thị Thủy

    Bí thư Thành Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng

    16

    Vương Thị Luyến

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng

    17

    Bùi Thị Thanh Thảo

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng

    18

    Đặng Thanh Tú

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

    19

    Lê Thị Tiểu Hậu

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội

    20

    Lê Thị Thùy Dương

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

    21

    Đỗ Doãn Bách

    Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội

    22

    Phương Thị Thu Thủy

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

    23

    Hoàng Lường Tùng

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa

    24

    Lô Thị Trung Hiếu

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An

    25

    Nguyễn Đình Khánh

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An

    26

    Trần Đình Huy

    Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

    27

    Nguyễn Thị Huyền Trang

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh

    28

    Nguyễn Hồng Tiệp

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh

    29

    Lê Ngọc Trí

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

    30

    Nguyễn Quý Nhật Linh

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị

    31

    Phạm Trần Trúc Mai

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng

    32

    Nguyễn Quốc Công

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng

    33

    Phạm Lê Tú

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

    34

    Huỳnh Minh Phát

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng

    34

    Đặng Văn Thân

    Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

    36

    Hà Thị Bảo Hà

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bình Điền, thành phố Huế

    37

    Trường Công Sơn

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

    38

    Nguyễn Thành Trung

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai

    39

    Ngô Hoàng Khánh Duy

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Xuân An, tỉnh Gia Lai

    40

    Nguyễn Nhật Lệ

    Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

    41

    Phạm Bình Dương

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

    42

    Đinh Ngọc Bảo Trâm

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa

    43

    Đỗ Thị Thùy

    Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng

    44

    Vũ Tiến Dũng

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng

    45

    Hồ Thị Thủy Ngân

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

    46

    Cao Tiến Dũng

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

    47

    Trần Thị Thanh Thanh

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

    48

    Đào Lê Ngọc Tuyền

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

    49

    Ngô Quốc Quận

    Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau

    50

    Trần Huỳnh Như

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau

    51

    Lê Việt Anh

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

    52

    Trần Quốc Tuấn

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang

    53

    Trần Thị Huệ

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phú An, tỉnh An Giang

    54

    Trần Kim Phẳng

    Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

    55

    Nguyễn Minh Cường

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trường THPT Hoàng Thái Hiếu, phường Cái Vồn

    56

    Lê Hoàng Quyết

    Bí thư tỉnh Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

    57

    Lê Thị Mỹ Lợi

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp

    58

    Lê Thị Ngọc Ngân

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp

    59

    Huỳnh Nguyệt Hạ

    Thành viên Hội đồng Huấn luyện Nghiệp vụ và Kỹ năng công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

    60

    Trần Thị Thanh Thủy

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh

    61

    Tô Minh Hiếu

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

    62

    Nguyễn Trần Chí Hiếu

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh

    63

    Anh Hồ Hoàng Kha

    Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh

    64

    Phan Quốc Việt

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân An, thành phố Cần Thơ

    65

    Huỳnh Nhật Kỳ

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ

    66

    Lê Thị Mai Đình

    Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường An Bình, thành phố Cần Thơ

    67

    Dương Hoài Nam

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet

    68

    Lê Hoàng Chương

    Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

    69

    Trần Bảo Hiếu

    Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

    70

    Nguyễn Thị Ngân

    Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cao su Lộc Ninh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam


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