70 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10).

Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định.

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên ẢNH: ĐĂNG HẢI

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Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân ẢNH: HOÀNG GIÁM

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Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

Tên gọi Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 1 Mùa Chiến Thắng Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên 2 Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu 3 Nguyễn Lương Nhất Anh Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La 4 Bàn Thị Đào Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 5 Sùng Mạnh Hùng Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang 6 Đặng Thị Hương Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Thanh Thủy 7 Đoàn Thành Công Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 8 Đồng Văn Thành Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên 9 Hà Ngọc Huy Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng 10 Trần Kim Anh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh 11 Nguyễn Hồng Hạnh Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh 12 Nguyễn Thị Mai Linh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ 13 Trịnh Phương Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình 14 Mai Thị Mơ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 15 Nguyễn Thị Thủy Bí thư Thành Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng 16 Vương Thị Luyến Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng 17 Bùi Thị Thanh Thảo Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng 18 Đặng Thanh Tú Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 19 Lê Thị Tiểu Hậu Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội 20 Lê Thị Thùy Dương Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội 21 Đỗ Doãn Bách Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội 22 Phương Thị Thu Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 23 Hoàng Lường Tùng Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa 24 Lô Thị Trung Hiếu Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An 25 Nguyễn Đình Khánh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An 26 Trần Đình Huy Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 27 Nguyễn Thị Huyền Trang Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 28 Nguyễn Hồng Tiệp Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh 29 Lê Ngọc Trí Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 30 Nguyễn Quý Nhật Linh Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị 31 Phạm Trần Trúc Mai Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng 32 Nguyễn Quốc Công Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng 33 Phạm Lê Tú Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 34 Huỳnh Minh Phát Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng 34 Đặng Văn Thân Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi 36 Hà Thị Bảo Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bình Điền, thành phố Huế 37 Trường Công Sơn Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 38 Nguyễn Thành Trung Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai 39 Ngô Hoàng Khánh Duy Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Xuân An, tỉnh Gia Lai 40 Nguyễn Nhật Lệ Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 41 Phạm Bình Dương Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 42 Đinh Ngọc Bảo Trâm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa 43 Đỗ Thị Thùy Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng 44 Vũ Tiến Dũng Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng 45 Hồ Thị Thủy Ngân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng 46 Cao Tiến Dũng Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 47 Trần Thị Thanh Thanh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 48 Đào Lê Ngọc Tuyền Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 49 Ngô Quốc Quận Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau 50 Trần Huỳnh Như Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau 51 Lê Việt Anh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang 52 Trần Quốc Tuấn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang 53 Trần Thị Huệ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phú An, tỉnh An Giang 54 Trần Kim Phẳng Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 55 Nguyễn Minh Cường Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trường THPT Hoàng Thái Hiếu, phường Cái Vồn 56 Lê Hoàng Quyết Bí thư tỉnh Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp 57 Lê Thị Mỹ Lợi Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp 58 Lê Thị Ngọc Ngân Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 59 Huỳnh Nguyệt Hạ Thành viên Hội đồng Huấn luyện Nghiệp vụ và Kỹ năng công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 60 Trần Thị Thanh Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh 61 Tô Minh Hiếu Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 62 Nguyễn Trần Chí Hiếu Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh 63 Anh Hồ Hoàng Kha Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh 64 Phan Quốc Việt Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân An, thành phố Cần Thơ 65 Huỳnh Nhật Kỳ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ 66 Lê Thị Mai Đình Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường An Bình, thành phố Cần Thơ 67 Dương Hoài Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 68 Lê Hoàng Chương Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam 69 Trần Bảo Hiếu Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam 70 Nguyễn Thị Ngân Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cao su Lộc Ninh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam



