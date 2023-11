700 công dân Việt Nam tại Myanmar đang ở khu vực tạm thời an toàn

Trước tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã khẩn trương xây dựng các phương án bảo hộ công dân, chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại có phương án hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và sinh hoạt cho công dân Việt Nam.