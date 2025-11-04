70.000 tỉ USD thừa kế có thể làm tăng khoảng cách giàu nghèo

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Nam Phi cuối tháng 11, một hội đồng các chuyên gia kinh tế học đã công bố báo cáo nêu rằng khoảng cách giàu nghèo sẽ càng gia tăng trong thập niên tới, nếu không có một cơ quan giám sát thường trực, The Guardian đưa tin ngày 4.11.

Nhà kinh tế học Joseph Stiglitz, giáo sư tại Đại học Columbia (Mỹ) và là cựu Chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế cho chính phủ Mỹ, nói rằng ông và các đồng nghiệp phát hiện ở 83% tổng số quốc gia, tương đương 90% dân số thế giới, đang có tình trạng bất bình đẳng, với những yếu tố khớp với định nghĩa của Ngân hàng Thế giới.

Một khu định cư tại thành phố Johannesburg, Nam Phi năm 2014 ẢNH: AP

Theo báo cáo, nhóm 1% người giàu nhất đang nắm giữ 41% tài sản mới phát sinh xét từ năm 2000, trong khi 50% người nghèo nhất chỉ giữ 1% tài sản mới vào cùng giai đoạn. Ngoài ra, hơn 70.000 tỉ USD tài sản thừa kế được truyền cho các thế hệ sau cũng sẽ làm gia tăng bất bình đẳng trong thập niên tới.

Lãnh đạo nước chủ nhà G20 năm nay, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, đã ủy quyền cho nhóm chuyên gia triển khai nghiên cứu trên. Ông cho biết báo cáo thu được mang đến các kế hoạch chi tiết để thúc đẩy bình đẳng, có thể làm tiền đề để Nam Phi đưa vấn đề bất bình đẳng vào chương trình nghị sự của G20. Ông Ramaphosa chưa lên tiếng ủng hộ việc có một cơ quan giám sát thường trực.

“Bất bình đẳng là sự phản bội phẩm giá con người, là trở ngại cho tăng trưởng toàn diện và là mối đe dọa đối với chính nền dân chủ. Giải quyết bất bình đẳng là thách thức không thể tránh khỏi của thế hệ chúng ta. Báo cáo này vạch ra những bước đi thận trọng và thực tế mà chúng ta có thể thực hiện để giảm thiểu bất bình đẳng”, ông Ramaphosa nói. Ông sẽ nhận bản báo cáo đầy đủ và chi tiết vào ngày 4.11.

Các nhà vận động hy vọng một số nước G20 sẽ ủng hộ yêu cầu thành lập một hội đồng giám sát tình trạng bất bình đẳng toàn cầu, trước khi có cuộc họp cấp bộ trưởng G20 vào ngày 22.11.

Theo Hãng tin Reuters ngày 4.11, ông Stiglitz nói rằng khuyến nghị chính của nhóm chuyên gia là thành lập hội đồng thường trực, mô phỏng cách hoạt động hiện nay của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). Cơ quan được lập ra sẽ theo dõi các xu hướng, đánh giá hậu quả và đánh giá các chính sách thay thế nhằm giải quyết bất bình đẳng, đồng thời cung cấp thông tin cho các chính phủ, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng quốc tế.