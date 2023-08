71% người Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về quê hương làm việc

Tỷ lệ này cao hơn so với 3 quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cùng được thực hiện khảo sát, bao gồm Indonesia (60%), Philippines (62%) và Singapore (58%).

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của khảo sát, ông Phạm Tuấn Phúc - Giám đốc điều hành Robert Walters Việt Nam cho biết: "Với mức tăng trưởng GDP dự kiến duy trì ở khoảng 6% trong trung hạn và ngày càng có nhiều công ty đạt doanh thu vượt qua 1 tỉ USD, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhân tài quốc tế". Theo khảo sát, 60% cho biết tình hình kinh tế sẽ ảnh hưởng đến quyết định có quay trở về Việt Nam hay không.

Sự gắn kết về mặt cảm xúc, xã hội và văn hóa với Việt Nam cũng thôi thúc nhiều người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê nhà NHẬT THỊNH

Để khuyến khích và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài về quê lập nghiệp, từ năm 2014, Robert Walters Việt Nam đã khởi xướng sáng kiến "Come Home Phở Good".

Đây là nỗ lực của Robert Walters Việt Nam trong việc đồng hành với doanh nghiệp nội địa dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực người Việt có trình độ cao, có kinh nghiệm hoạt động trong môi trường quốc tế, đồng thời hỗ trợ những cá nhân tài năng trong quá trình tìm kiếm cơ hội việc làm tại quê hương.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều biến động, sự phát triển ổn định với nhiều lĩnh vực nổi bật trong nước đã giúp củng cố quyết định trở về đóng góp cho quê hương của một bộ phận lớn người Việt Nam ở nước ngoài. Những người tham gia khảo sát cho rằng, yếu tố kinh tế tác động tích cực đến họ, có đến 66% cho biết họ tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, và đây cũng là lý do quan trọng hàng đầu khiến họ lựa chọn quay về.

Ngoài ra, tỷ lệ giữa mức lương cao và chi phí sinh hoạt thấp tại Việt Nam cũng là yếu tố hấp dẫn đối với 44% người khảo sát (trên tổng số những người cho rằng yếu tố kinh tế tác động tích cực đến họ). Theo đó, việc trở về quê hương sẽ giúp họ có được một cuộc sống thoải mái và chất lượng hơn.

Ngoài những lý do kinh tế, khảo sát của Robert Walters cũng cho thấy có nhiều yếu tố then chốt khác làm tăng mong muốn quay về quê hương của người Việt ở nước ngoài. Cụ thể, 62% người được khảo sát cho rằng sự gắn kết về mặt cảm xúc, xã hội và văn hóa với Việt Nam thôi thúc họ trở về quê nhà - tăng 13% so với lần gần nhất được khảo sát vào năm 2021. Ngoài ra, 40% cũng cho biết họ muốn về nước để thuận tiện chăm sóc và gần gũi hơn với gia đình, người thân ở Việt Nam.

Với xu hướng người Việt ở nước ngoài trở về quê hương trong 5 năm tới, các doanh nghiệp trong nước đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Khảo sát của Robert Walters cũng chỉ ra những yếu tố về công việc, mức lương và phúc lợi mà nhóm nhân lực này quan tâm. Về mức lương, 27% người Việt Nam ở nước ngoài cho biết họ có thể chấp nhận giảm lương 30% hoặc ít hơn so với mức lương hiện tại nếu trở về. Trong khi đó, 26% cho biết họ muốn có mức lương phù hợp với kinh nghiệm và vai trò của họ cũng như mặt bằng chung của thị trường lao động.

Khảo sát của Robert Walters được thực hiện với sự tham gia của 380 người Việt Nam ở nước ngoài đến từ nhiều ngành nghề.