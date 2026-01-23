Dưới đây là danh sách 71 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu (xếp theo thứ tự A, B, C).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN

1. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

2. Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

3. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

4. Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

5. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương

8. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

9. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

11. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

12. Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

13. Ông Dương Quốc Huy, Phó tổng thanh tra Chính phủ

14. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

15. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

16. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an

17. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

18. Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

19. Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

20. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

21. Ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

23. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính

24. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

25. Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

26. Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

27. Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

28. Ông Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Ông Đinh Hữu Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

30. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội

31. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

32. Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

33. Ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

34. Ông Đặng Khánh Toàn, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

35. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

36. Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

37. Ông Hà Quốc Trị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

38. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an

39. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

40. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an

41. Ông Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

42. Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

43. Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

44. Ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

45. Ông Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng

46. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh

47. Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

48. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

49. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

50. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

51. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

52. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

53. Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

54. Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

55. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM

56. Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM

57. Ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

58. Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

59. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

60. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

61. Ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

62. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

63. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

64. Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

65. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

66. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Huế

67. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

68. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

69. Ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

70. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai

71. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.