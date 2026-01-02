Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

71 vụ tai nạn giao thông làm gần 100 người thương vong trong ngày 2.1

Trần Cường
Trần Cường
02/01/2026 16:11 GMT+7

Ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, toàn quốc đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, khiến 41 người chết, 56 người bị thương.

Theo tổng hợp của Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày 2.1, toàn quốc đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông khiến 41 người chết và 56 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025 tăng 1 vụ (tăng 1,43%), giảm 3 người chết (giảm 6,82%) và tăng 8 người bị thương (tăng 16,67%).

71 vụ tai nạn giao thông làm gần 100 người thương vong trong ngày 2.1- Ảnh 1.

71 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong ngày 2.1

ẢNH: TC

Cục CSGT cho hay, toàn bộ số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường thủy và đường sắt không xảy ra vụ nào.

Số vụ, số người chết và bị thương tăng so với ngày 1.1, khi toàn quốc hôm qua xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 41 người bị thương.

Trong ngày 2.1, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 xe ô tô, 3.633 xe mô tô, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm 2.114 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.373 trường hợp, vi phạm về ma túy 7 trường hợp, chở quá tải trọng 71 trường hợp, quá khổ 15 trường hợp, chở quá số người quy định 53 trường hợp, dùng điện thoại khi lái xe 58 trường hợp…

Trong ngày 2.1, lực lượng CSGT toàn quốc cũng tiếp nhận 866 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Trong đó 414 hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến và 452 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp.

thống kê vi phạm giao thông Cục CSGT Kết quả xử lý vi phạm giao thông trong ngày 2.1 nồng độ cồn Tai nạn giao thông xảy ra trong ngày 2.1 tai nạn giao thông
