75% người Việt mua xe bán tải chọn Ford Ranger, Toyota Hilux trở lại vượt Mitsubishi Triton

Sự trở lại Toyota Hilux cùng bước tăng trưởng của các mẫu xe thuộc phân khúc bán tải góp phần vào sự hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5.2024 nhưng cục diện cạnh tranh vẫn chưa có sự xáo trộn.



Xe bán tải tại Việt Nam: Ford Ranger vẫn là "chân ái"

Toyota Hilux vừa trở lại đã vượt mặt Mitsubishi Triton

Gần nửa năm sau khi tạm dừng phân phối, Toyota Hilux chính thức trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam với danh mục phiên bản khá đa dạng. Sự trở lại của mẫu bán tải mang mác Toyota không chỉ khách hàng có thêm sự lựa chọn, mà còn giúp phân khúc xe bán tải bớt đi sự nhàm chán.

Toyota Hilux chính thức trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam với danh mục phiên bản khá đa dạng

Nhiều người đã quá quen thuộc với kịch bản Ford Ranger dẫn đầu doanh số xe bán tải tại Việt Nam hàng tháng và tạo nên cách biệt khá lớn với Mitsubishi Triton cũng như các đối thủ còn lại. Tuy nhiên, ngay sau khi Toyota Hilux, kịch bản này ít nhiều đã thay đổi.

Ford Ranger với sức hút cũng như danh tiếng của một trong những mẫu xe hàng đầu phân khúc bán tải tiếp tục giữ vững vị thế với gần 1.500 xe bán ra, qua đó chiếm 75% thị phần xe bán tải trong tháng 5.2024. Tuy nhiên, vị trí thứ hai không còn thuộc về Mitsubishi Triton, thay vào đó là cái tên Toyota Hilux.

Dù mới "chân ướt, chân ráo" trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải nhưng Toyota Hilux với 308 xe bán ra đã vượt Mitsubishi Triton (đạt 163 xe) để chiếm vị trí thứ 2. Con số này chưa thật sự ấn tượng nhưng phần nào cho thấy Toyota Hilux vẫn còn sức hút và có thể thay đổi cục diện nếu được Toyota Việt Nam đảm bảo nguồn cung cùng những yếu tố như trang bị, tính năng và chính sách ưu đãi, giảm giá để cạnh tranh.

Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu với gần 1.500 xe bán ra

Vị trí thứ 4 thuộc về Isuzu D-Max với 33 xe bán ra, tăng 3 xe so với tháng trước đó. Trong khi, Mazda BT-50 tiếp tục "dậm chân tại chỗ" khi không bán được chiếc nào trong tháng 5.2025, thông tin về mẫu xe này cũng đã "biến mất" trên website của Mazda Việt Nam từ tháng trước. Theo thông tin từ một số đại lý Mazda tại Việt Nam, mẫu bán tải Mazda BT-50 chỉ đang tạm ngừng phân phối để chờ bản mới về nước, bởi bản hiện hành cần cải tiến để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Người Việt mua sắm gần 2.000 xe bán tải trong tháng 5.2024

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 5.2024, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 1.981 xe, tăng 545 xe tương đương 27,6% so với tháng 3.2024. So với cùng kỳ năm 2023, doanh số bán xe bán tải trong tháng 5.2024 tăng 788 xe tương đương 39,8%.

Thông tin chi tiết các mẫu xe bán tải tại Việt Nam Nguồn: VAMA

Cộng dồn 5 tháng đã qua năm 2024 đạt 7.495 xe, giảm 84 xe tương đương 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh số bán xe bán tải vẫn nhiều hơn so với sedan hạng C, sedan hạng D hay ô tô cỡ nhỏ hạng A. Thực tế, ngoài việc được xem như dòng xe để thỏa đam mê "chơi xe" của số ít khách hàng, xe bán tải tại Việt Nam vẫn đáp ứng đa dạng nhu cầu của người Việt. Đây chính là lý do giúp xe bán tải vẫn tạo được sức hút trên thị trường.