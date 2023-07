76 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023): Hy sinh vì cuộc sống bình yên

Đ Ã HIẾN DÂNG CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH…

Nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống, thiếu tá Đỗ Sơn Tùng, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an H.Cư Kuin, không khỏi bùi ngùi, tiếc thương. Anh Tùng cho biết trước đây, thiếu tá Hoàng Trung công tác tại Đội an ninh của Công an H.Cư Kuin. Khi Công an H.Cư Kuin xây dựng lực lượng công an xã chính quy, anh Trung đã xung phong về công tác tại Công an xã Ea Ktur. "Trong quá trình công tác, anh Hoàng Trung có nhiều sáng kiến với chỉ huy trong việc đóng góp, xây dựng đơn vị. Trong công việc, anh rất cẩn trọng, cần cù, được cấp ủy, đồng đội trong cơ quan đánh giá cao", anh Tùng hồi tưởng.

Nhớ người đồng đội thân thương, trung tá Trần Văn Vũ, Trưởng công an xã Ea Ktur, xúc động kể: Do đặc thù công việc, trước đó thiếu tá Hoàng Trung cũng như tất cả anh em cơ quan phải tăng ca, tăng tốc làm việc. Anh Trung luôn là người điềm đạm, tận tình trong công việc. Anh còn là "bếp trưởng", thường chế biến những món ăn tại cơ quan giúp anh em ấm bụng để trực ban.

Còn trung tá Võ Văn Sang, Trưởng công an xã Ea Tiêu, là người gắn bó thân thiết trong công tác cùng thiếu tá Trần Quốc Thắng. Theo trung tá Sang, anh Thắng rất nhiệt tình với công việc, được nhiều người dân viết thư khen vì đã giúp bà con với thái độ tận tình, chu đáo, xử lý hài hòa, gọn gàng các công việc. Khi nhận thư, lãnh đạo cơ quan biểu dương nhưng anh Thắng khiêm tốn nói đó là trách nhiệm, phần việc phải làm của mình để phục vụ bà con.

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định các liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, dành cả tâm huyết, trí tuệ, sức lực của mình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Trong chuyến thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk vừa qua, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh; gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an nhân dân sớm vượt qua nỗi đau mất mát.