8 cuộc đời được hồi sinh nhờ tạng hiến của nam thanh niên chết não

Ca hiến tạng ngày 22.2 (mùng 6 tết Bính Ngọ) tại Bệnh viện Bạch Mai đã đem lại cơ hội cho 8 người bệnh.

Các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện công, tư, quân, dân y ở miền Bắc, miền Nam đã tiếp nhận tạng hiến từ nam thanh niên (ở Hà Nội) chết não, thực hiện ghép tạng, giác mạc cho 8 người bệnh.

Giác mạc hiến từ nam thanh niên chết não đem lại ánh sáng cho người có bệnh lý giác mạc ẢNH: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Theo Bệnh viện Bạch Mai, trái tim của người hiến được vận chuyển vào TP.HCM và ghép cho bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn.

Thùy gan trái của người hiến được ghép cho bệnh nhi 23 tháng tuổi tại Bệnh viện Vinmec (Hà Nội), là bệnh nhân teo mật bẩm sinh, xơ gan giai đoạn cuối, từng xuất huyết tiêu hóa 3 lần. Bé đã chờ 8 tháng trong danh sách ghép. Sau ghép, mảnh gan hoạt động tốt.

Thùy gan phải được ghép cho người bệnh 45 tuổi tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội), là người bệnh xơ gan mất bù do viêm gan C. Khi được thông báo có người hiến phù hợp, người bệnh từ Cao Bằng xuống viện để nhận món quà vô giá. Ca ghép được thực hiện ngay trong đêm. Sau phẫu thuật, gan ghép đã tiết mật và hiện đang được theo dõi sức khỏe.

Được ghép hai thận hiến từ nam thanh niên là người bệnh 51 tuổi suy thận độ 5, chạy thận từ tháng 7.2025; và người bệnh 35 tuổi chạy thận màng bụng. Hai bệnh nhân này được ghép tại Bệnh viện Bạch Mai trong đêm 22.2.

Phổi của người hiến được ghép cho nam bệnh nhân 64 tuổi mắc COPD, kén khí phổi, có bệnh lý nền.

Hai giác mạc được tiếp nhận, trao lại ánh sáng cho hai người là nam bệnh nhân 45 tuổi bị loạn dưỡng giác mạc di truyền; và nữ bệnh nhân 24 tuổi mắc giác mạc chóp, mắt phải sẹo đục giác mạc.

Sau phẫu thuật, ê kíp tiếp nhận và ghép là các bác sĩ Bệnh viện Phổi T.Ư, Bệnh viện Mắt T.Ư và Bệnh viện Bạch Mai đã thông báo kết quả thành công.

Nam thanh niên quê Hưng Yên chết não hiến tạng

Cùng trong ngày 6 tết, tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, từ nghĩa cử hiến tạng của người bệnh chết não là bệnh nhân nam 21 tuổi, quê Hưng Yên, sự sống được trao lại cho 4 bệnh nhân.

Trong đó, tim hiến được ghép cho nam bệnh nhân 18 tuổi. Trước ghép tim, bệnh nhân này suy tim toàn bộ, rối loạn nhịp tim nặng, đã đặt máy tạo nhịp tạm thời và phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO. Hiện, sau ghép tim 1 ngày, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO hỗ trợ và thở máy. Dự kiến trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần và rút các thiết bị hỗ trợ, mở ra hy vọng cho hành trình hồi phục phía trước.

Được nhận gan ghép là bệnh nhân nam, 48 tuổi bị xơ gan trên nền viêm gan B. Hiện, ngày thứ nhất sau ghép gan, bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

2 người được ghép thận là bệnh nhân nam, 23 tuổi (đã lọc máu chu kỳ 14 năm, viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi); và bệnh nhân nam, 27 tuổi (suy thận mạn giai đoạn cuối từ 2.2025, lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần).

Sau ghép thận, cả hai bệnh nhân hiện có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tự thở, đang chờ kiểm tra lại các xét nghiệm máu.