8 đội tuyển xuất sắc bước vào chung kết Audition Pro League và Audition Semi-Pro League 2026

Chung kết giải đấu Audition Pro League và Audition Semi-Pro League 2026 sẽ diễn ra ngày 15.11.2026, tại Hà Nội

Hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và có tính kế thừa

Là giải đấu trọng điểm thuộc hệ thống Giải vô địch quốc gia Thể thao điện tử, Audition Pro League 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi chuyên nghiệp, bài bản hàng đầu dành cho các tuyển thủ trên toàn quốc.

Khởi tranh từ tháng 9.2026, giải đấu đã trải qua nhiều vòng tranh tài sôi nổi và kịch tính. Qua mỗi trận đấu, các đội tuyển không chỉ thể hiện kỹ năng cá nhân, tốc độ xử lý mà còn phải phát huy tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp đồng đội và bản lĩnh thi đấu để vượt qua những đối thủ cạnh tranh.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc và phản xạ, các trận đấu Audition thu hút khán giả bởi giai điệu sôi động và những bước nhảy đầy cảm xúc

Đặc biệt, việc duy trì song song hai hạng giải bán chuyên và chuyên nghiệp tạo nên một hệ thống thi đấu có tính kế thừa, mở rộng cơ hội cho các đội tuyển ở nhiều cấp độ khác nhau. Nếu Audition Pro League là đấu trường quy tụ những đội tuyển giàu kinh nghiệm, thì Audition Semi-Pro League chính là bệ phóng để những nhân tố mới thể hiện năng lực, nâng cao trình độ và từng bước tiến gần hơn tới sân chơi chuyên nghiệp.

8 đội tuyển xuất sắc tranh tài tại đấu trường chung kết Sau các vòng đấu đầy cạnh tranh, 8 đội tuyển đã chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng Chung kết. Đây là những đại diện nổi bật đã vượt qua nhiều đối thủ để tiến đến chặng cuối của mùa giải.

Tại Audition Pro League 2026, 4 đội tuyển giành quyền đi tiếp gồm: YOLO 3 - FC Hồ Chí Minh, YOLO 1 - FC Hồ Chí Minh, YOLO 2 - FC Đà Nẵng, CER 2 - FC Hà Nội.

Đội tuyển YOLO là đương kim vô địch Audition Pro League 2025

Tại Audition Semi-Pro League 2026, 4 đội xuất sắc góp mặt tại chung kết gồm: BADBOY 1 - FC Hồ Chí Minh, WE ARE - FC Hồ Chí Minh, NOT FAKE - FC Hồ Chí Minh, SEA - FC Đồng Nai.

Sự có mặt của 8 đội tuyển tại vòng chung kết là kết quả của quá trình thi đấu và nỗ lực xuyên suốt mùa giải. Đây không chỉ là cơ hội để các đội tuyển chinh phục danh hiệu cao nhất mà còn khẳng định vị trí của mình trong hệ thống thi đấu Thể thao điện tử Audition năm 2026.

Tiếp nối hành trình phát triển và khẳng định vị thế eSports Audition

Thông qua việc duy trì và phát triển hệ thống giải đấu Audition Pro League và Audition Semi-Pro League, Audition tiếp tục đẩy mạnh định hướng xây dựng hệ thống thi đấu eSports bài bản, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng.

Audition chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đặc biệt, ngay sau khi khép lại vòng chung kết ngày 15.11, Audition sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào ngày 28-29.11. Qua đó, cho thấy nhà phát hành VTC không chỉ mang đến những sân chơi tranh tài hấp dẫn mà còn thể hiện nỗ lực phát triển phong trào, nâng cao chất lượng chuyên môn và đưa thể thao điện tử Audition đến gần hơn với các đấu trường quốc tế.

8 đội tuyển hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính, hấp dẫn, góp phần tạo nên sức nóng cho vòng chung kết

Bên cạnh giá trị chuyên môn, vòng chung kết Audition Pro League và Audition Semi-pro League còn là ngày hội để cộng đồng Audition Việt Nam gặp gỡ và hòa mình vào không khí eSports sôi động. Sự đồng hành và cổ vũ nhiệt tình từ các Fanclub cùng người hâm mộ sẽ là nguồn động lực to lớn giúp các tuyển thủ tự tin tỏa sáng, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn.

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