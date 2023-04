8 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo ngoài cổng trường đã xuất viện

Cụ thể, 8 học sinh lớp 4 Trường tiểu học Tân Thành (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã được xuất viện với sức khỏe ổn định sau khi ăn kẹo ổi mua từ một tiệm tạp hóa gần cổng trường và có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ đã kiểm tra và chẩn đoán các em bị rối loạn tiêu hóa.

Các học sinh vào thời điểm được đưa vào trung tâm y tế để theo dõi HG

Đoàn kiểm tra TP.Đồng Xoài đã đến kiểm tra tiệm tạp hóa (nơi bán kẹo cho học sinh), lập biên bản và đề nghị cơ sở này ngưng hoạt động cho đến khi thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Lý do là chủ tiệm tạp hóa không cung cấp được các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra TP.Đồng Xoài lấy thông tin tại Trường tiểu học Tân Thành về tổng số học sinh ăn kẹo ổi (ngày sản xuất 29.12.2022, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) từ tiệm tạp hóa kể trên là 20 học sinh.

Hiện sức khỏe các học sinh đều đã ổn định và được về nhà HG

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 26.4, một học sinh lớp 4 Trường tiểu học Tân Thành mua gói kẹo ổi từ tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, sau đó mang vào lớp và chia cho các bạn cùng ăn.

Khoảng một giờ sau đó, 8 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như sốt, đau bụng, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã báo cho UBND xã Tân Thành và đưa các học sinh này đến Trung tâm y tế TP.Đồng Xoài để theo dõi sức khỏe.