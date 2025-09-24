8 năm tập luyện, vượt qua chấn thương, chàng trai giành huy chương vàng thể hình

Nguyễn Doãn Cường (24 tuổi, ở TP.HCM) có gần 8 năm kiên trì rèn luyện, khó khăn lớn nhất không phải là bài tập hay chế độ ăn, mà là "giữ lửa". Thời gian đầu, không có thầy hay người đồng hành chuyên môn, mọi kiến thức về dinh dưỡng, kỹ thuật tập luyện, và phục hồi sau chấn thương đều do Cường tự mày mò, học hỏi từ sách vở, tài liệu tiếng Việt, lẫn tiếng Anh.

"Có những lúc chán nản, nghi ngờ chính mình khi kết quả chưa đến, đó là cảm giác mà người trẻ nào cũng từng trải qua. Nhưng điều quan trọng là mình không bỏ cuộc", Cường nói.

Theo Cường, mỗi lần nâng tạ là một lần đấu tranh với giới hạn của bản thân ẢNH: NVCC

Năm 2022, Cường từng gặp tai nạn trong một chuyến hoạt động từ thiện, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng: phình đĩa đệm L4-L5, L5-S1. Đây từng là "cơn ác mộng" ở tuổi 20 của Cường. Nhưng thay vì dừng lại, chàng trai chọn cách kết hợp kiến thức y học, vật lý trị liệu cùng chế độ tập luyện khoa học để phục hồi. Sau hơn một năm rưỡi kiên trì, cơ thể dần hồi phục, và từ năm 2023, Cường chính thức bắt đầu con đường thi đấu thể hình chuyên nghiệp.

"Không có chất hỗ trợ đồng nghĩa với việc phục hồi sau tập luyện chậm hơn, cơ thể dễ bị quá tải, và sự chuyển hóa dinh dưỡng cũng kém hiệu quả hơn. Nhưng bù lại là một cơ thể khỏe mạnh, chỉ số nội tạng ổn định và tinh thần vững vàng", Cường chia sẻ.

Tháng 7.2025, tại cuộc thi NPC Worldwide Global Classic Vietnam Natural 2025, đấu trường dành riêng cho các vận động viên thể hình tự nhiên, Cường giành huy chương vàng và huy chương bạc hạng mục Men Classic. Kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ, là động lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn, trong đó có giải đấu NPC Worldwide Global Classic Vietnam 2026, nơi sẽ tranh hạng PRO, danh hiệu cao nhất trong thể hình tự nhiên.

Cường kể, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt đến từng gram cơm, thịt, rau khiến anh phải từ chối mọi cuộc vui, kể cả sinh nhật, tiệc tùng. Nhưng chính sự nghiêm túc này đã mang lại thành quả đầu tiên, là bước đệm cho những thành công tiếp theo.

Trước khi bắt đầu tập luyện, cân nặng của Cường ở mức 75 kg. Sau 8 năm, đặc biệt là 2 năm tập trung cho thi đấu, cơ thể Cường giờ chỉ còn 65 kg nhưng săn chắc, dẻo dai và gọn gàng. Giảm 10 kg không phải là mục tiêu lớn, nhưng đó là 10 kg mang theo cả hành trình, nỗ lực và quyết tâm.

Anh Đào Xuân Lì, người có hơn 8 năm tập luyện thể hình chuyên nghiệp, từng giành huy chương vàng Men's physique open, tại Giải G.O.T (God of Tournament), nhận xét: "Cường là một chàng trai nghiêm túc, có sự nỗ lực lớn trong việc tập luyện. Chàng trai này tự tin, nổi trội trong việc tạo dáng trên sân khấu thể hình. Với sự nỗ lực như hiện tại, tôi tin rằng Cường còn tiến xa hơn trong tương lai".