8 người chết trong vụ sập nhà thảm khốc ở New York

Một ngày sau vụ sập vào chiều tối hôm 11.11 tại quận Brooklyn, Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết thành phố sẽ kiểm tra 5 công ty liên quan đến một công trường xây dựng liền kề vụ sập và hơn 100 công trường khác có liên quan đến các đơn vị này.

Công trường được khởi công từ đầu năm nay. Theo hãng tin Reuters, ột thông báo chính thức do một công ty xây dựng nộp hồi tháng 9 đã thông báo cho nhà chức trách rằng phần đào móng bao gồm "nổ mìn phá đá".

Giới chức thông báo 6 người được tìm thấy đã chết trong đống đổ nát và hai người khác chết sau đó vì thương tích. Trong số những người thiệt mạng có hai trẻ em. Trong số người lớn thiệt mạng có hai công nhân xây dựng.

Số người bị thương trong vụ sập và sau đó là 18 người, trong đó có 4 lính cứu hỏa.

Các nhân viên thanh tra tòa nhà đô thị đã tỏa đi khắp thành phố New York để kiểm tra các công trường khác.

Thị trưởng Mamdani cam kết sẽ buộc những người chịu trách nhiệm cho vụ sập nhà phải chịu hậu quả.

Hiện trường một vụ sập tòa nhà gây tử vong ở quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, tòa nhà chung cư bị sập được xây từ năm 1930 và gồm 4 căn hộ.

Tòa nhà sập vào khoảng 16 giờ ngày 11.11 và phá hủy một bức tường của một khu nhà ở liền kề, làm lộ ra một cầu thang, các tủ và một phòng ngủ.

Giới chức cho biết ba tòa nhà khác ở cùng phía đường đã được lệnh sơ tán một biện pháp phòng ngừa cho đến khi có thể tiến hành kiểm tra an toàn.

Sở Cứu hỏa New York cho biết không còn nạn nhân nào trong đống đổ nát và đã hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ.