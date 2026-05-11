8 người Trung Quốc bị bắt vì quay phim khiêu dâm trái phép ở Thái Lan

Các nghi phạm (mặt được làm mờ) bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Theo Bangkok Post, lực lượng Cảnh sát Du lịch Thái Lan (Đội số 2) hôm 8.5 bất ngờ đột kích một căn biệt thự tại huyện Hang Dong, tỉnh Chiang Mai sau khi nhận được nguồn tin báo về những hoạt động khả nghi (tổ chức quay phim khiêu dâm) bên trong khuôn viên này.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt quả tang một đoàn làm phim gồm 8 người Trung Quốc (bao gồm cả nam và nữ) đang thực hiện các cảnh quay cùng một thông dịch viên người Thái Lan.

Qua kiểm tra, nhóm người nước ngoài này không xuất trình được giấy phép quay phim hợp pháp, không có sự giám sát của đại diện chính phủ theo quy định. Đáng chú ý, tất cả đều nhập cảnh vào Thái Lan với tư cách khách du lịch và không có giấy phép lao động.

Làm việc với cảnh sát, nghi phạm tên Wei, tự nhận vừa là nhà sản xuất vừa là diễn viên, khai báo nhóm đang thực hiện một "bộ phim truyền hình dài tập". Đây thực chất là thể loại phim ngắn theo định dạng màn ảnh dọc, vốn đang là xu hướng cực kỳ thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Lý giải về việc chọn Chiang Mai làm bối cảnh, bà Wei cho biết do địa phương này là điểm đến nổi tiếng, rất được du khách Trung Quốc ưa chuộng, việc ghi hình tại đây sẽ giúp bộ phim dễ dàng "tạo sóng" khi phát hành.

Theo Bangkok Post, cơ quan chức năng Thái Lan đã thông báo cho các nghi phạm về việc vi phạm nghiêm trọng luật Điện ảnh và Video năm 2008 của nước này.

Theo luật pháp Thái Lan, mọi hoạt động sản xuất phim phải có sự giám sát chính thức nhằm ngăn chặn các nội dung xuyên tạc hoặc gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia. Đặc biệt, kịch bản hoặc tóm tắt nội dung bắt buộc phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bấm máy. Các trường hợp vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên tới 1 triệu baht (khoảng 700 - 800 triệu đồng).

Hiện 8 nghi phạm này đã được bàn giao cho Cảnh sát Hang Dong để xử lý về hành vi lao động trái phép. Hồ sơ vụ việc sản xuất phim không phép cũng được chuyển đến Ủy ban Điện ảnh và Video thuộc Bộ Du lịch Thái Lan để tiếp tục truy tố theo pháp luật.

Cảnh sát du lịch Thái Lan cho biết thêm, các báo cáo cho thấy hiện có một số nhóm khác cũng đang hoạt động với phương thức tương tự. Các cuộc điều tra mở rộng vẫn đang được ráo riết tiến hành.