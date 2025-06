8 nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào khu thương mại tự do Đà Nẵng là ai?

Sáng 22.6, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Dự án có quy mô khoảng 1.881 ha, phân bổ tại 7 vị trí không liền kề. Khu thương mại tự do Đà Nẵng được tổ chức thành các phân khu chức năng gồm: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và các chức năng khác theo quy định pháp luật. Tại buổi lễ, UBND TP.Đà Nẵng đã trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng cho 8 nhà đầu tư chiến lược.

UBND TP.Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào khu thương mại tự do cho 8 nhà đầu tư chiến lược ẢNH: CTV

Đó là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), Tập đoàn Tere Holdings và One Destination về việc hợp tác phát triển khu TMTD Đà Nẵng; Tập đoàn BRG - CTCP, Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Phương Trang, Công ty cổ phần Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty cổ phần NewTechco Group và Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, công ty sẽ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 4, có diện tích khoảng 559 ha. Khu vực vị trí 4 (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) là khu sản xuất giá trị cao. Liền kề với khu công nghiệp Hòa Ninh, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung nên thuận lợi cho chia sẻ nguồn lực hạ tầng kỹ thuật dùng chung, tận dụng hệ sinh thái khu công nghệ cao, tạo thành một trung tâm về công nghiệp, công nghệ cao khu vực phía tây TP.Đà Nẵng. Lãnh đạo Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cam kết tập trung nguồn lực tối đa để sớm hoàn thành việc nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất để TP.Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Nếu được lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, công ty sẽ triển khai các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đầu tư dự án đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, ngày 13.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1142 về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng, có 7 vị trí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư thứ cấp theo lộ trình và kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời có các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.