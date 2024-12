8 sự kiện nổi bật trong công tác Đoàn năm 2024

Theo công bố của T.Ư Đoàn, 8 sự kiện hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 gồm:

1. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024)

Từ tháng 12.2023 - 5.2024 T.Ư Đoàn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động trọng tâm trong dịp kỷ niệm.

Thanh niên hội quân tại Điện Biên Phủ, trong Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” năm 2024 ẢNH: ĐINH HUY

Trong đó có cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" nhằm giáo dục truyền thống và kết hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương trên tuyến đường di chuyển đến Điện Biên. Tổng các giá trị nguồn lực an sinh xã hội trong khuôn khổ hành trình là hơn 7,6 tỉ đồng.

2. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng, người đoàn viên TNCS đầu tiên (20.10.1914 - 20.10.2024)

Sự kiện diễn ra từ tháng 3 - 10.2024 với các hoạt động bao gồm: lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024; phát động đợt sinh hoạt truyền thống "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên".

Đoàn thanh niên TP.Hà Nội hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng ẢNH: CTV

Hội thảo khoa học "Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên"... T.Ư Đoàn đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, an sinh xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá hơn 1,9 tỉ đồng.

3. Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối

Chương trình diễn ra từ 1 - 30.6.2024. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đi qua địa bàn 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm các thanh niên tình nguyện tỉnh Nghệ An hỗ trợ dự án làm đường dây 500kV mạch 3 ẢNH: MINH HẢI

Qua việc triển khai đợt thi đua cao điểm này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào và quyết tâm của tuổi trẻ khi được tham gia đóng góp sức trẻ vào các công việc quan trọng của đất nước.

Từ đó phát huy sức mạnh nội tại của đoàn viên thanh niên, tinh thần vượt khó, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tạo sự thống nhất về tư tưởng, cùng hành động hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

4. Hành trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ"

Chương trình diễn ra vào 9.2024 với nhiều hoạt động giáo dục, vui chơi thiết thực dành cho thiếu nhi bao gồm: trao tặng hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19; khánh thành, trao tặng "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội"; tặng quà trung thu cho thiếu nhi các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi)…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội" cho thiếu nhi trong chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" ẢNH: CTV

Kinh phí tổ chức chương trình được Hội đồng Đội T.Ư vận động từ nguồn xã hội hóa với tổng giá trị nguồn lực trao tại các địa phương là gần 13 tỉ đồng.

5. Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024

Sự kiện diễn ra từ 27 - 29.9. T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức thành công phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024 ẢNH: BẢO ANH

Chương trình đã mang lại những kết quả thiết thực, để Quốc hội khóa XV thúc đẩy giải quyết các vấn đề được trẻ em đưa ra thảo luận là "Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường".

6. Gặp gỡ Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23 năm 2024 tại Trung Quốc

Chương trình diễn ra từ 11 - 20.10 nhằm vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa thanh niên hai nước.

Chương trình Gặp gỡ Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23 năm 2024 tại Trung Quốc ẢNH: MINH NGỌC

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, tổ chức Đoàn hai nước đã tổ chức ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác, bao gồm nhiều nội dung thanh niên hai nước quan tâm và có thế mạnh. Chương trình là cơ sở để mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa thanh niên hai nước.

7. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chương trình diễn ra vào tháng 12.2024 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.000 đại biểu là những cán bộ Hội xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực trên mọi miền của Tổ quốc.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội là sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

8. Đại hội đại biểu Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Thanh niên khuyết tật Việt Nam lần thứ 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra tháng 10.2024 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức.

Thanh niên khuyết tật tham gia đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ẢNH: BẢO ANH

Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên của tổ chức Hội và việc chăm lo, phát huy các thanh niên khuyết tật trong xã hội.