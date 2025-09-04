Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

8 tháng TKV nộp ngân sách trên 19.260 tỉ đồng

Nguồn: TKV
04/09/2025 15:57 GMT+7

Trong tháng 8, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nộp ngân sách Nhà nước trên 2.200 tỉ đồng, đưa tổng nộp ngân sách Nhà nước trong 8 tháng đạt trên 19.260 tỉ đồng.

Theo TKV, trong tháng 8 trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp với mưa lớn trên diện rộng tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác than và khoáng sản, Tập đoàn đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất tăng trưởng và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cho các kho chứa than và duy trì được hoạt động sản xuất ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng 8 và 8 tháng năm 2025.

8 tháng TKV nộp ngân sách trên 19.260 tỉ đồng- Ảnh 1.

Theo đó, doanh thu tổng số toàn TKV ước đạt 11.800 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 112.600 tỉ đồng; lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 848 tỉ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 5.640 tỉ đồng.

Trong tháng 8, TKV nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 2.200 tỉ đồng. Theo đó, lũy kế 8 tháng đầu năm, TKV đã nộp ngân sách ước đạt 19.260 tỉ đồng.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu trong tháng 9, các ban/đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch điều hành ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-TKV ngày 23.5.2025 để chỉ đạo điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu, mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Tập đoàn; phấn đấu doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn trong tháng 9 đạt 13.200 tỉ đồng.

