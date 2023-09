8 tháng, vốn đầu tư công đạt gần 50% kế hoạch năm 2023

Vốn đầu tư công tăng mạnh trong tháng 8

Theo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 8 của Tổng cục Thống kê, Bộ KH-ĐT, vốn đầu tư công thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 61.300 tỉ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn T.Ư quản lý đạt 11.400 tỉ đồng, tăng 31,7%; vốn địa phương quản lý 49.900 tỉ đồng, tăng 28,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư công thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 352.100 tỉ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 47,6% và tăng 17,1%). Cụ thể, vốn đầu tư công thực hiện do T.Ư quản lý ước đạt 65.300 tỉ đồng, bằng 49,1% kế hoạch năm và tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư công thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 286.700 tỉ đồng, bằng 49,5% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư công ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 197.600 tỉ đồng, bằng 47,3% và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 77.100 tỉ đồng, bằng 53,9% và tăng 11,3%. Vốn đầu tư công ngân sách nhà nước cấp xã đạt 12.000 tỉ đồng, bằng 63,5% và tăng 7%.

Tổng thu ngân sách giảm, tổng chi tăng

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20.8 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,15 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm 2023 có 79 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,4 triệu USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước; có 18 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 172 triệu USD, gấp 3,4 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 416,3 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 88.100 tỉ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 ước đạt 1.124.500 tỉ đồng, bằng 69,4% dự toán năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 139.000 tỉ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 1.081.200 tỉ đồng, bằng 52,1% dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.