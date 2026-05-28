80 năm thế giới 'chuyển động' theo giấc mơ mang tên Vespa

Khi nói về kỷ niệm 80 năm Vespa, ông Fiume cho rằng đây không chỉ là một dấu mốc ghi nhận bề dày lịch sử của một huyền thoại, mà còn thể hiện hành trình tuyệt vời của một biểu tượng không ngừng tiến tới.

Cuộc hành trình của những giấc mơ

"Tôi hình dung 80 năm ấy như một hành trình mà trong đó, dáng hình hai bánh đặc trưng của Vespa vẫn luôn làm đẹp cho những con đường trên khắp thế giới", nhà lãnh đạo Piaggio Việt Nam chia sẻ. Ở góc độ cá nhân, qua 19 năm làm việc cho Tập đoàn Piaggio, ông không chỉ vô cùng tự hào khi được góp mặt trong hành trình này, mà còn cảm nhận sâu sắc trọng trách lớn lao khi mang trên mình sứ mệnh đại diện cho một biểu tượng. "Thương hiệu của chúng tôi là một câu chuyện. Tôi luôn nhìn nhận thị trường như một cuộc đối thoại không hồi kết, và dĩ nhiên, cuộc đối thoại ấy phải được làm mới cùng thời đại", ông Fiume nói.

Ở Piaggio Việt Nam, họ không chạy theo những xu hướng ngắn hạn, mà ngược lại, Vespa chính là xu hướng. Ông Fiume cho hay để giữ được tinh thần nguyên bản ấy, cần một sự kết nối liên tục giữa doanh nghiệp, thương hiệu và cách đội ngũ của ông vận hành mỗi ngày. Ông khẳng định bản thân mình và các đồng nghiệp không chỉ đại diện cho một công ty hoặc một sản phẩm đơn lẻ, mà trên hết, Vespa đại diện cho một giấc mơ.

Để nuôi dưỡng giấc mơ ấy mỗi ngày, đội ngũ Piaggio Việt Nam nỗ lực giữ gìn mối quan hệ và sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với khách hàng, vì họ quan niệm rằng Vespa thuộc về ngành công nghiệp của cảm xúc, chứ không phải ngành công nghiệp xe hai bánh. "Nếu có một thử thách thật sự, đó là làm sao để những người đồng hành cùng tôi luôn "cháy"", ông Fiume cho biết thêm rằng, đây không phải là điều dễ dàng, vì ông cần những con người đồng điệu và thực sự hiểu Vespa đang theo đuổi điều gì.

Biểu tượng sống cùng dòng chảy của thời gian

Vespa là một biểu tượng sống, luôn tiến hóa cùng thời đại nhưng vẫn giữ vững bản sắc nguyên bản. Với ông Fiume, tương lai của Vespa sẽ tiếp tục gắn với những bước phát triển về động cơ, tính bền vững, khả năng kết nối và các giải pháp công nghệ mới. Ông Fiume khẳng định mọi thay đổi về thiết kế, chất liệu hay màu sắc đều phải xoay quanh giá trị cốt lõi: thiết kế, vẻ đẹp, công nghệ tiên tiến và niềm vui được thể hiện bản thân.

Chính sự cân bằng giữa đổi mới và bản sắc giúp Vespa kết nối với các thế hệ người dùng mới. Tuy nhiên, có một điều Piaggio gần như không bao giờ chạm đến: Dáng hình "ong bắp cày" đặc trưng. "Dáng hình ấy là bản sắc cốt lõi và không thể phá vỡ", ông khẳng định.

Về thiết kế và câu chuyện màu sắc của dòng xe kỷ niệm 80 năm, ông Fiume cho biết phiên bản đặc biệt này được lấy cảm hứng từ chiếc Vespa đầu tiên ra mắt năm 1946. Những sắc màu và chi tiết gợi nhắc quá khứ được đưa trở lại như một cách để Vespa tiếp nối di sản bằng ngôn ngữ hiện đại.

"Với chúng tôi, màu sắc là một câu chuyện. Màu sắc nằm sâu trong ADN của Vespa, là một cách để Vespa thể hiện chính mình. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm, chúng tôi quyết định trở về với màu sắc của chiếc Vespa đầu tiên. Đây không phải là sự thay đổi trong cách chúng tôi thiết kế những giấc mơ, mà là sự tiếp nối: Nhìn lại quá khứ bằng một ngôn ngữ hiện đại hơn", ông chia sẻ.

Việt Nam - Bệ phóng cho tương lai Vespa

Cũng theo tinh thần trên, với cột mốc 80 năm, dù ở Rome hay TP.HCM, Vespa đều không đặt mình ở vị trí nhân vật chính. Điều Vespa muốn hướng đến chính là tôn vinh là những người đã yêu mến, đồng hành và làm nên sức sống của thương hiệu. Cộng đồng mới chính là trung tâm của lễ kỷ niệm này, ông Fiume khẳng định. Cũng theo nhà lãnh đạo doanh nghiệp, mỗi khi Piaggio nhắc đến Việt Nam, đó luôn là một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Với ông Fiume, cộng đồng Vespa là những đại sứ đặc biệt, lan tỏa câu chuyện thương hiệu bằng sự gắn kết đầy cảm xúc. Riêng tại châu Á, họ gây ấn tượng mạnh bởi phong cách sống tràn đầy năng lượng tích cực.

Trong đó, Việt Nam được xem là "ngôi nhà của Tập đoàn tại châu Á" và là trung tâm phát triển quan trọng của Piaggio trong khu vực. Minh chứng rõ nét là động cơ i-get, công nghệ được nghiên cứu, phát triển dựa trên sự thấu hiểu về thói quen lái xe, điều kiện khí hậu và môi trường giao thông đặc thù của thị trường này, hiện đã được ứng dụng trên toàn cầu. Điều này khẳng định Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất, mà còn góp phần định hình giải pháp vận hành của Vespa trên thế giới.

"Điều sẽ luôn còn lại là những nhu cầu rất con người: được sống, được tận hưởng, được hạnh phúc và được thể hiện bản thân. Vespa sẽ luôn là một cách để con người chạm đến niềm vui ấy theo cách riêng của mình", ông kết luận.