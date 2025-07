8,5 tỉ đồng ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả của lũ dữ

Thông tin tiếp nhận: Tên tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An - Số tài khoản 5108856666 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Nội dung chuyển khoản "Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai".

Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về: Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - số 2 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh Minh, Trưởng ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0944006836; ông Nguyễn Đăng Hiệp, Phó ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0942711223; ông Cao Xuân Thảo, Phó ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0916467557.