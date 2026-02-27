Ngày 14.2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 34 tỉnh, thành phố cả nước. Ngày 15.3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TP.HCM nhiều người ứng cử nhất cả nước

Thống kê từ danh sách 864 người ứng cử Quốc hội khóa XVI, 34 tỉnh, thành phố được chia làm 182 đơn vị bầu cử, trong đó TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, là địa phương có số đơn vị bầu cử nhiều nhất cả nước. Một số địa phương, số đơn vị bầu cử là 3 như Cao Bằng, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Sơn La.

TP.HCM cũng là địa phương có nhiều người ứng cử đại biểu Quốc hội nhất cả nước với 64 người. Theo quy định, TP.HCM được bầu 38 đại biểu Quốc hội (khoảng gần 60% số ứng viên).

Tiếp đó là TP.Hà Nội có 54 ứng viên với số đại biểu Quốc hội được bầu là 32, khoảng 60% số người ứng cử.

Một số địa phương có số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 13 người, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người như Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn.

Trong số 864 người ứng cử Quốc hội khóa XVI, có hơn một nửa (53,47%) ứng cử tại quê quán. Trong đó, Ninh Bình, Thanh Hóa là những địa phương có tỷ lệ ứng viên là người địa phương rất cao, chiếm tới trên 75%. Tại Ninh Bình, số ứng viên ứng cử tại quê của mình là 28 trên tổng số 35 ứng viên, chiếm tới 80%.

Tại Hà Nội và TP.HCM, số ứng viên nhiều nhất cả nước song tỷ lệ người ứng cử tại quê quán chỉ chiếm dưới 40%.

Đồng Nai là một trường hợp đặc biệt với tỷ lệ ứng cử tại quê quán cực kỳ thấp, chỉ 6,67%, hầu hết các ứng cử viên của tỉnh này có quê quán ở các tỉnh, thành phố khác.

Ứng viên trẻ nhất 23 tuổi, ứng viên cao tuổi nhất 75 tuổi

Về cơ cấu giới, trong tổng số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 472 người là nam (chiếm 54,63%), 392 người là nữ (chiếm 45,37%). Có 677 người dân tộc Kinh (chiếm 78,36%) và 187 người (chiếm 21,64%) thuộc nhóm các dân tộc thiểu số như Tày, Thái, Mông, Khmer... Ngoài ra, có 31 người (chiếm gần 4%) thuộc các thành phần tôn giáo như Phật giáo, Công giáo...

Về độ tuổi, có 635 ứng viên ở độ tuổi từ 40 - 60 (chiếm tới 73,5%), trong đó độ tuổi từ 40 - 49 có 325 người, từ 50 - 59 tuổi có 310 người.

Có khoảng 187 người ứng cử ở độ tuổi dưới 40 (21,6%), trong đó, từ 30 - 39 tuổi có 161 người (chiếm 18,63%), dưới 30 tuổi có 26 người (3,01%). Trong đó, ứng cử viên trẻ tuổi nhất là 23 tuổi với 3 người cùng sinh năm 2002.

Một trong số đó là ứng viên Hà Thị Ly, quê quán Thanh Hóa, là viên chức Nhà hát Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, còn có ứng viên Hồ Thị Thúy Trang, quê quán TP.Huế, là Chi hội trưởng Nông dân thôn Phú Thượng (xã A Lưới 3, TP.Huế), ứng cử tại TP.Huế. Ứng viên Lo Thị Bảo Vy, quê quán Nghệ An, là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A (P.Tân Mai, tỉnh Nghệ An), ứng cử tại tỉnh Nghệ An.

Số ứng viên trên 60 tuổi có 42 người. Trong đó, ứng viên cao tuổi nhất là thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, năm nay 75 tuổi. Ông Vũ Hùng Vương quê quán tại Hưng Yên và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Vĩnh Long.

192 ứng viên có trình độ tiến sĩ, gần 70% có trình độ trên đại học

Thống kê từ danh sách 864 người ứng cử Quốc hội tại 34 tỉnh, thành phố cũng cho thấy, có tới 595 người có trình độ trên đại học, chiếm tới 68,8%. Trong đó, nhiều nhất là các ứng viên có trình độ thạc sĩ với 388 người, 192 người có trình độ tiến sĩ và 15 người là bác sĩ chuyên khoa I, II. Trong số này, có 47 người là giáo sư, phó giáo sư.

Cạnh đó, có 259 người có trình độ đại học (cử nhân, kỹ sư) và chỉ có 10 người có trình độ dưới đại học (THPT, trung cấp, cao đẳng).

Về trình độ ngoại ngữ, đa số các ứng viên có trình độ tiếng Anh ở các mức độ khác nhau với 730 ứng viên (chiếm 84,4%). Các ngôn ngữ khác xuất hiện khá ít như tiếng Trung, tiếng Pháp... Có 57 người không có khả năng ngoại ngữ.

Trong số 864 ứng viên, có 235 người là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử. Cùng đó có 17 người từng là đại biểu các khóa trước đó. Ngoài ra, 612 người là ứng cử lần đầu, chiếm đa số (trên 70%).

Cũng trong danh sách người ứng cử chính thức, đảng viên chiếm tuyệt đại đa số với 800 người. Có 64 người ngoài Đảng ứng cử Quốc hội khóa XVI. Trong số này, có 7 người là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử như đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (ứng cử tại Hà Nội); Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân (ứng cử tại TP.HCM) và đại biểu Nàng Xô Vi, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (ứng cử tại tỉnh Quảng Ngãi)...

Theo dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, số đại biểu ngoài Đảng khoảng 25 - 50 người.

83 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV ứng cử đại biểu Quốc hội

Trong 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 83 ủy viên Trung ương Đảng ứng cử tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, toàn bộ 22 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều tham gia ứng cử Quốc hội khóa XVI.

Trong số này, 3 lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP.HCM; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại TP.Đà Nẵng.

Các ủy viên Bộ Chính trị khác như Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ứng cử tại tỉnh Hưng Yên. Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại Hà Nội. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại TP.HCM. Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại Đắk Lắk...

Dưới đây là danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố: