Chính trị

Danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn Chung
15/02/2026 13:51 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã ký ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Nghị quyết do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, ký có hiệu lực từ ngày 14.2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương và cá nhân theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Xem danh sách đầy đủ

