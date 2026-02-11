Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Trước đó, ngày 2.2.2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀI NAM

Từ ngày 4.2 đến 8.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (67 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 217 người được giới thiệu ứng cử.

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Chi tiết kết quả tín nhiệm

100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở T.Ư đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI ẢNH: HOÀI NAM

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI như sau:

Đối với các cơ quan Đảng: 10/10 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145/145 người được cử tri tín nhiệm 100%

Đối với Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng): 14/14 người được cử tri tín nhiệm 100%;

Bộ Công an: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với TAND tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với Viện KSND tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với Kiểm toán Nhà nước: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với MTTQ Việt Nam: 25/25 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được phân bổ giới thiệu như sau:

Tái cử 152/217 người (tỷ lệ 70%; nữ 48/217 người (tỷ lệ 22,12%); người ngoài Đảng 5/217 người (tỷ lệ 2.3%), người dân tộc thiểu số 23/217 người (tỷ lệ 10,6%).

GS, PGS 22/217 người (tỷ lệ 9,67%); tiến sĩ 78/217 người (tỷ lệ 35,94%); thạc sĩ 89/217 người (tỷ lệ 41%); đại học, cử nhân 28/217 người (tỷ lệ 12,9%).

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định của luật Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở T.Ư đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định.

Bà Hoài yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng với các thông tin của người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Bà mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.