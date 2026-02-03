Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn Chung
Văn Chung
03/02/2026 00:00 GMT+7

Chiều 2.2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 4.12.2025, Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ QH đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra. Từ ý kiến thảo luận tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định.


Tin liên quan

Giới thiệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Khám phá thêm chủ đề

Đại biểu quốc hội Quốc hội khóa XVI bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận