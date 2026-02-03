Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 4.12.2025, Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ QH đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra. Từ ý kiến thảo luận tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định.



