Chính trị

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Tuyến Phan
Tuyến Phan
08/01/2026 20:28 GMT+7

145 nhân sự sẽ được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Chiều 8.1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

ẢNH: GIA HÂN

Qua nghe báo cáo và xem xét cho ý kiến, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương gồm cả những người được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu để làm cơ sở tiến hành Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương và thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó chủ tịch thường trực Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm về nhân sự cơ quan mình giới thiệu. Đối với các doanh nghiệp tham gia ứng cử, đề nghị Ủy ban Công tác đại biểu gửi cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định đúng quy định với tinh thần đúng người, đúng việc.

Văn phòng Quốc hội phối hợp Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các nhân sự được giới thiệu ứng cử đang công tác ở các cơ quan của Quốc hội.

Khám phá thêm chủ đề

ứng cử đại biểu quốc hội Quốc hội giới thiệu nhân sự ứng cử
