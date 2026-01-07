Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhân sự Đại hội XIV

Tại Trụ sở Trung ương Đảng chiều nay 7.1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.



Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư đánh giá công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo, khoa học, hiệu quả. Tính đến ngày 7.1, các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn thành những nhóm nhiệm vụ lớn theo đúng tiến độ.

Lưu ý Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện có ý nghĩa dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cơ sở, xã, phường, đặc khu nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tầm nhìn của Đảng, thành tựu của đất nước và khát vọng phát triển của dân tộc.

Hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quan trọng trước 15.1

Ông Trần Cẩm Tú cũng lưu ý tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Cùng đó, Tiểu ban nhân sự và Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ nhân sự đại hội, các tài liệu liên quan và phối hợp hoàn thiện báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tích cực triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội, các hoạt động chào mừng thành công đại hội.

Theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng cần bao quát, nắm chắc tình hình triển khai các nhóm nhiệm vụ, chủ động rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, chủ động đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung: Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình hành động, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, 2 nghị quyết quan trọng của Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng… để trình Hội nghị Trung ương lần thứ hai, khóa XIV.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ VH-TT-DL khẩn trương cùng các cơ quan liên quan cụ thể hóa phương án, thẩm định để tổ chức triển lãm trưng bày sách, ảnh các kỳ đại hội; giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong 40 năm đổi mới, phát triển đất nước và trong nhiệm kỳ. Chuẩn bị khai trương Trung tâm báo chí đúng thời gian theo kế hoạch.

Các tiểu ban tăng cường phối hợp, trao đổi trong triển khai các nhiệm vụ còn lại. Các cơ quan hữu quan tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch trước ngày 15.1 và tiếp tục triển khai nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ đối với những nhóm nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau đại hội theo đúng chương trình, kế hoạch.

Vẫn theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, trước và trong thời gian diễn ra đại hội, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng và các ban Đảng Trung ương bám sát các nội dung thảo luận để tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện các văn kiện theo đúng tinh thần của Đại hội XIV của Đảng.