'Đại hội XIV là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước'

Chiều 7.1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đồng chủ trì buổi Thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi thông báo, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp với thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại buổi thông báo ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Với ý nghĩa hết sức quan trọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được Ban Chấp hành T.Ư, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao trên tất cả các mặt.

Về quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội, ông Lê Hoài Trung cho biết công tác xây dựng văn kiện có sự đổi mới căn bản, với việc Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung 3 văn kiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, qua đó, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách làm và tư duy. Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và nước ngoài.

Về công tác nhân sự Đại hội, ông Lê Hoài Trung khẳng định nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để “đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả”.

Nhân dịp này, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết trong nhiệm kỳ tới, dự thảo Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định trong giai đoạn mới cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Về đường lối đối ngoại trong các văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tính kế thừa đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới đồng thời bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đại sứ các nước tham dự buổi thông báo ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh công tác tổ chức cho đến nay được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định của Đảng và Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội quan trọng lần này sẽ diễn ra từ 19 - 25.1 và trân trọng chuyển lời mời tới đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự phiên khai mạc và phiên bế mạc của Đại hội.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của các quốc gia đối tác, các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.