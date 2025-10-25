Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao

Mai Hà
Mai Hà
25/10/2025 11:46 GMT+7

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao với ông Lê Hoài Trung.

Sáng 25.10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các đại biểu sau đó đã bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

ẢNH: VGP

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Với 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số đại biểu và bằng 100% tổng số đại biểu có mặt), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961; quê TP.Huế; trình độ chuyên môn tiến sĩ luật, thạc sĩ luật quốc tế và ngoại giao. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng 2 khóa (XII, XIII); Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương, với thời gian công tác dài tại Bộ Ngoại giao trước khi được điều động sang làm Trưởng ban Đối ngoại T.Ư.

Tháng 2.2025, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng T.Ư Đảng. Đến tháng 8 năm nay, ông được giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay có Bộ trưởng Lê Hoài Trung, các thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng và Nguyễn Minh Hằng.

Lê Hoài Trung Bộ trưởng ngoại giao kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV
