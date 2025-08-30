Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Lê Hoài Trung làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Mai Hà
Mai Hà
30/08/2025 12:10 GMT+7

Sáng 30.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

ẢNH: NHẬT BẮC

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tạm thôi giữ chức bộ trưởng cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, quê quán tại TP.Huế, là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII, Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII (từ 10,2023), đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Quyền vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12.2010, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3.2021, ông Trung được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2.2025 được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung - Ảnh 2.

Thủ tướng tặng hoa Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn

ẢNH: NHẬT BẮC

Trao quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã quan tâm, quyết định tăng cường cán bộ cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng nêu rõ, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao. 

Trong 43 năm công tác, ông Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. 

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cũng là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế của Việt Nam; ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

