Thời sự

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 3 người Việt bị bắt vì buôn lậu cần sa tại Nhật Bản

Đậu Tiến Đạt
14/08/2025 18:00 GMT+7

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin vụ việc người Việt tàng trữ cần sa.

Ngày 14.8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nhận được đề nghị cho biết về vụ việc người Việt tàng trữ cần sa mới đây được báo chí Nhật Bản đưa tin.

Trả lời, bà Phạm Thu Hằng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp theo đúng quy định của Việt Nam cũng như quy định của pháp luật nước sở tại.

- Ảnh 1.

Các túi cần sa khô bị thu giữ

ẢNH: JAPAN TIMES

"Việt Nam kiên quyết xử nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác cả trên kênh song phương và đa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng", bà Hằng khẳng định.

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin nước này đã thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô trong 200 thùng carton trên một tàu chở hàng từ Việt Nam cập cảng Tokyo vào tháng 6.

Cục Kiểm soát ma túy thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã bắt giữ 3 công dân Việt Nam với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy. Họ bị tình nghi câu kết buôn lậu cần sa nhằm thu lợi. Một trong các nghi phạm là nam giới, 51 tuổi, cư trú tại tỉnh Ibaraki. Hiện, cục này đang điều tra xem liệu có sự tham gia của một nhóm buôn lậu ma túy quốc tế hay không. 

Các nhà điều tra cho biết, các nhân viên kiểm soát ma túy đã theo dõi số ma túy bất hợp pháp này khi nó đang được chuyển từ cảng. Họ đã tịch thu số ma túy này ở khu vực Kanto, phía bắc Nhật Bản.

Các nhà điều tra cũng cho biết, điểm đến dự kiến của lô hàng là một công ty ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, thu 18 bánh heroin

Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới Việt - Lào, bắt 4 đối tượng và thu 18 bánh heroin cùng nhiều ma túy khác.

