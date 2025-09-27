Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng

Cần Thơ đặt ra 28 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 27.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên chính thức với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Về dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 484 đại biểu đại diện cho 143.000 đảng viên thuộc 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác T.Ư, đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: C.T.V

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết đại hội đảng bộ của 3 địa phương TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang (trước sáp nhập) được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, 3 địa phương đã đạt được những kết quả khả quan, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, TP.Cần Thơ (cũ) đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu (5 chỉ tiêu còn lại phấn đấu đạt trong năm 2025), tỉnh Sóc Trăng (cũ) đạt và vượt 17/20 chỉ tiêu, tỉnh Hậu Giang (cũ) đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội ẢNH: THANH DUY

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ TP.Cần Thơ phấn đấu đạt 28 chỉ tiêu. Trong đó, 8 chỉ tiêu về kinh tế; 7 chỉ tiêu về xã hội; 4 chỉ tiêu về môi trường; 3 chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng; 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và 3 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trên tinh thần đó, thành phố xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ.

Thành phố phải có cái nhìn xa, dài hạn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang (trước sáp nhập) đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thấy rõ là về quy mô nền kinh tế được mở rộng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra. Đáng khen là có nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, cầu, cảng biển, sân bay quốc tế, đã được triển khai, mở rộng…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, bên cạnh những bước tiến, hạn chế vẫn còn tồn tại ở công tác xây dựng Đảng, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chính sách đặc thù của thành phố chưa phát huy hiệu quả, vị thế trung tâm của vùng ĐBSCL chưa khẳng định rõ, cải cách hành chính cũng chưa quyết liệt…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Cần Thơ (sau sáp nhập) hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được. Vì thành phố có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, cảng biển, nhất là có văn hóa sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình. Thế nên, yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác. Và do đó, Đảng bộ thành phố phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

Cần Thơ phải phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu "đô thị sông nước" để trở thành điểm đến quốc tế hấp dẫn

ẢNH: C.T.V

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của TP.Cần Thơ là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điều này bắt nguồn từ việc lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người. Hành động mạnh mẽ hơn trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục những hạn chế, yếu kém. Là trung tâm của ĐBSCL, Cần Thơ phải đi đầu trong tất cả lĩnh vực. Trong đó, việc phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu "Cần Thơ - đô thị sông nước", trở thành điểm đến quốc tế cần được quan tâm nhiều hơn.

Đặc biệt, Cần Thơ phải nghiên cứu kiến nghị T.Ư tổng kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Nhất là ở khâu đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế. Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng, phải chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đồng bộ trong cả hệ thống chính trị và người dân.